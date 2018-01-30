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Devlet Memuru Olmak için İlk Adım ! Binlerce Kişi Şimdiden Başladı

2018 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına merkezi atamayla ne kadar alım yapılacağı henüz netleşmese de memur adayları işi şansa bırakmak istemiyor. Aylar öncesinden çeşitli kurslar ve ders kitapları araştırmaya başlayan adayların, bir çoğu çalışmaya neredeyse bir yıl önceden başlamış oluyor. 

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Devlet Memuru Olmak için İlk Adım ! Binlerce Kişi Şimdiden Başladı

2018 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına merkezi atamayla ne kadar alım yapılacağı henüz netleşmese de memur adayları işi şansa bırakmak istemiyor. Aylar öncesinden çeşitli kurslar ve ders kitapları araştırmaya başlayan adayların, bir çoğu çalışmaya neredeyse bir yıl önceden başlamış oluyor. 

30 Ocak 2018 Salı 17:32
Devlet Memuru Olmak için İlk Adım ! Binlerce Kişi Şimdiden Başladı
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Memur Olmak için Şimdiden Başladılar! KPSS Lisans ve Önlisans Adayları Heyecanlı 

2018 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına merkezi atamayla ne kadar alım yapılacağı henüz netleşmese de memur adayları işi şansa bırakmak istemiyor. Aylar öncesinden çeşitli kurslar ve ders kitapları araştırmaya başlayan adayların, bir çoğu çalışmaya neredeyse bir yıl önceden başlamış oluyor. 

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ınavlara giren aday sayısı ve alımların son yıllarda günden güne azalması, ders çalışmaya başlayanları tetikleyen en önemli faktör. Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim düzeyinden gerçekleşen 2016 KPSS'de rekor katılım gerçekleşmiş, söz konusu katılımda FETÖ'cülerin kamudan ayıklanması da büyük pay sahibi olmuştu. 

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Hal böyle olunca hizmetli kadroları için 90,95 puanlar havada uçuşmuştu. Bu yıl gerçekleşecek KPSS'nin de ciddi bir rekabete yol açacağı, sınava giren 'Tonla' kişiden 'Bir Avuç' kişinin sevinerek çıkacağı su götürmez bir gerçek. Lisans düzeyinden KPSS'ye başvurular Mayıs ayında başlayacak. Sınavlar Temmuz'da gerçekleşecek. 

Adaylara tavsiyemiz son haftalara , son günlere hazırlıkları bırakmamaları, mümkün mertebe kendilerini çok zorlamadan sınav için hazırlıklara şimdiden başlamalarıdır. 

Sınavlara hazırlandığını belirten bir ziyaretçimiz sosyal medya hesabımıza "Biz hazırlanıyoruz, fakat merkezi atamalarda kontenjan çok az, diğer alımlarda da yaş sınırına takılıyoruz. Yetkililer sesimizi duysa da bunca insan mağdur olmasa" diyor. Bir başka ziyaretçimiz ise "Bu yıldan umutluyum, özellikle seçim arefesinde milyonlarca memur adayının yüzünü güldürecek güzel açıklamalar, güzel kontenjanlar gelecektir. Bakalım" diyor. Sizlerde yorumlarınızı bizlerle paylaşmak istiyorsanız TIKLAYIN.

Sınav tarihleri ve başvuru tarihlerinin tamamına (lisans, önlisans, lisans) göz atmak için TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.01.2018 18:02
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