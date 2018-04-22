DEAŞ Kabil'de Seçim Merkezine Saldırdı! 31 Ölü ,57 Yaralı

Saldırıyı terör örgütü deaş üstlendi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de dehşet! Kale-i Nazır bölgesindeki seçim merkezi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında 31 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı bildiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nca saldırganın seçim merkezine kayıt yaptırmak için gelen kalabalığın yanına yaklaşarak bombayı infilak ettirdiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin 31'e yükseldiğini, yaralı sayısının 57 olduğunu bildirdi.

Terör örgütü saldırıyı haber ajansı AMAK vasıtasıyla üstlendiğini duyurdu. Dört gün önce Taliban militanları ülkenin batısındaki bir seçim merkezine baskın düzenlemiş ve 5 kişiyi kaçırmıştı. Afganistan'da 20 Ekim'de yapılması planlanan seçimler için seçmen kayıtları 14 Nisan 2018 tarihi itibariyle başlamıştı.

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