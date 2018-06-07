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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Memur Alımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen sahur programında öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Memur Alımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen sahur programında öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

07 Haziran 2018 Perşembe 09:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Memur Alımı Açıklaması

Beştepe'de gençlerle sahurda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken gençlerin de sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere, "Kendinizi sadece öğretmenliğe kilitlemeyin" tavsiyesinde bulundu ve bu meslek dışında da neler yapılabileceği üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti. Kaliteli öğretmenlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Erdoğan, bu başarılabilirse öğrencilerin kalitesinin de artacağını vurguladı. Kendisi üniversiteye girdiği dönemde, sınavlara katılan her 10 öğrenciden birinin üniversitelere kabul edildiğine değinen Erdoğan, şimdi bu oranın neredeyse 10'da 10'a yükseldiğini anlattı. Türkiye'de üniversite sayısının 75'ten 206'ya yükseldiğine dikkati çeken Erdoğan, 81 ilin tamamında üniversite olduğunu hatırlattı.

AİLE BAKANLIĞINA MEMUR ALIMI OLACAK MI?

Bir öğrencinin Aile Bakanlığına memur alımı olacak mı sorusunu sorması üzerine Erdoğan burada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın birleştirileceğini açıkladı. Erdoğan, "Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birleştiriyoruz. Bu ikisi birleşeceği için bunu daha sonra açıklayacaktım ama size kıyağım oldu- dolayısıyla burada yeni bir kadrolaşma olacak" dedi. Bu kadrolaşmayla gerek illerdeki gerek merkezdeki kadroların sayılarının artacağını dile getiren Erdoğan, öğrencilere kendilerini iyi yetiştirmesini tavsiye etti, devletin kapılarının onlara açılacağını söyledi.

Başka bir soru üzerine Erdoğan, Rehberlik ve Psikoloji Bölümü'nün önemli bir alan olduğunu, bu bölümü okuyanların iş bulmada sorunu olmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan, yeni yönetim sistemiyle Rehberlik ve Psikoloji alanının ne kadar önemli olduğunun ortaya çıkacağını kaydetti.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Aday memur 1 saat önce

Ben 1 sene sınava çalıştım 2 sene atama bkledim, ettti 3 sene. Dereceye girdim ve sen açtığın bir avuç kadroyu el altından doldurdun, yıllarımı çaldın. Senle elbet ahirette hesaplaşıcaz.

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