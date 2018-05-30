Cumhurbaşkanı Adayı Karamollaoğlu: Fazla İncelerlerse Kabak Kendi Başlarına Patlar

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, İzmir'de vatandaşlarla biraraya geldi. Burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve seçim vaatlerine değinen Saadet Partisi Lideri, 15 Temmuz Darbe Girişimini hükümetin yeteri kadar incelemediğini incelenmesi halinde kabağın AK Parti'ye patlayacağını söyledi.

Temel Karamollaoğlu, "Bugünkü politikaları ile millete da zarar verir hale geldiler. Adaletten kimse emin değil artık. OHAL olağan hale geldi. Aradan 2 sene geçmesine rağmen bu problemi çözemezseniz emin olun bir daha çözemezsiniz. 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümüne 1,5 ay kaldı. Ülkeyi yönetemiyorlar onun için OHAL'e yapışıp kaldılar. Milletvekillerinin bile güvencesi kalmadı artık, Allah yardımcıları olsun. e-miting biraz kısıtlı ardından soruları cevaplayacağım. Adalet zedelenmiştir, bir çok insan hata yapıldı diye görevine iade edilmiş, zan altında kalınmış.. Kendisine suçu bile tevdi edilmemiş, edilecek ki kendisini savunsun.

OHAL"in süratle kaldırılması birinci işimizdir. Kuvvetler ayrımı olacak ki adalet kimsenin etkisinde kalmasın. Ülkemizin düze çıkmasını istiyorsak ahlaklı prensiplerin düzeltilmesi gerekir. Dürüst olmak, komşusunun derdi ile dertlenmemek, yetim malına el uzatmamak, çalmamak çaldırmamak, yolsuzluğa bulaşmamak. Ama bugün güzel ahlak denen şey özellikle bir takım siyasilerin ağızlarından alındı gitti. Defterlerinde yok böyle bir şey. Ahlak sadece kitaplara güzel ahlak yazarak insanlara öğretemezsiniz.

Örnek alınanlar eşkıya gibi bir tavrın içindeyseler o zaman güzel olmaz. Bu dönemde iş artık ehline verilmiyor yandaşa veriliyor. Her alınan kararın ne kadar isabetli olduğunu ölçüp biçmezsen özellikle bir hesap yaptırmamışsanız o zaman yaptığınız yatırımlardan size hayır gelmez. Bu kadar köprü yaptırdınız bir tanesinin Allah aşkına bana filibilite kararını gösterin. Bunlar bizim önümüzü kesmek istiyorlar diyorlar, buna diktatörlük denir. Bu kadar şeker fabrikası satıldı. 63 milyar dolar gelir elde ettiler o fabrikaları yeniden yapmaya çalışsanız 600 milyar harcasanız kuramazsınız. TOKİ bir yeri kamulaştırdığı zaman belediye müdahale edemiyor, bu ne biçim iştir. Hala İMF'ye borcumuzu ödedik gözünüze dizinize dursun görmedin mi diyorlar, yahu İMF'nin borcunun ödenmesi Türkiye'nin borcunun ödenmesi anlamına mı gelir? Akla ziyan.

Bir arsanın imar planını değiştirdiğiniz zaman o arsa düne kadar 1 lira iken 1000 lira eder hale geliyor. Bizim itirazımız buna. Bugün hanımlara sorulduğunuda bir numaraya çocukların eğitimini, iki numaraya geçim sıkıntısını, üç numaraya adaleti koyuyorlar. Benim söylemlerim çarpıtılıyor. Ben ekonominin düzelmesi yönünde söylediğim bir sözü bir daha tekrar edeyim. Allah nasip ederse iktidara geldiğimizde bugüne kadar yapılan yatırımların hepsini durduracağız. Bizim derdimiz önce ülkeyi döndürecek yatırımlara yer vermek, önem vermek. Dış borcumuz devasa bir miktara ulaşmışken siz bu borcu nasıl olacak da ödeyeceksiniz? Bize yetkiyi verin bu sorunların kısa sürede çözüldüğünü göreceksiniz.

15 Temmuz kalkışmasının bir türlü içine giremiyorlar çünkü fazla girdikleri zaman kabak başlarına patlar." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA