Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CTE Yeni Memur Alımında Flaş Gelişme: Alım Sayısı Artacak

2018 yılında 38 yeni cezaevi kuruluyor. Yeni cezaevlerinin kurulacak olması ile birlikte memur alımları da artacak.

banner396

CTE Yeni Memur Alımında Flaş Gelişme: Alım Sayısı Artacak

2018 yılında 38 yeni cezaevi kuruluyor. Yeni cezaevlerinin kurulacak olması ile birlikte memur alımları da artacak.

24 Nisan 2018 Salı 21:34
CTE Yeni Memur Alımında Flaş Gelişme: Alım Sayısı Artacak

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek yaptığı açıklamada yteni cezaevlerinin kurulacağını söyledi. Yeni cezaevlerinin kurulacak olması ile İKM alımlarının da artacağı belirtildi.

İpek yaptığı açıklamada "50'den fazla cezaevi yapılıyor FETÖ'cüler için. Her biri bin kişilik. Sincan yerleşkesine 5 yeni duruşma salonu yapılıyor. Çok amaçlı salon olacak. Davalar için kullanılacak" ifadelerini kullanmıştı.

2018'DE 38 YENİ CEZAEVİ KURULACAK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu bilgi notunda 2018 yılında 38 yeni ceza infaz kurumunun faaliyete geçeceğini söylemişti.

İKM VE DESTEK PERSONELİ ALIMLARI

2018 yılında yeni cezaevlerinin açılması ile birlikte cezaevi personeli alımlarının da artacağı belirtildi. İnfaz Koruma Memuru başta olmak üzere, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Destek Personeli, Şoför ve hizmetli alımları artacak.

ALIMLAR LİSE MEZUNU DÜZEYİNDEN OLACAK

Yeni cezaevlerinin kurulması ile lise mezunu adaylara memur olma yolu açılacak. Her yıl düşük seviyede yapılan CTE memur alımlarının bu yıl ile birlikte artması bekleniyor.

BAKAN ARTACAK DEDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bütçe ile ayrılan kadronun yanı sıra FETÖ'den boşalan kadrolara da personel alımı yapılacağı bildirildi. Öte yandan 28 yeni cezaevinin bu yıl açılması ile alımların fazlalaşması bekleniyor.

TALEPLERİNİZ NELER?

Memur adayları, aşağıdaki yorum kısmından alım yapılmasını istediği kadroları, başvuru şartlarını ve diğer taleplerini iletiyor.

İLANLAR YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKPSSKpss Memur AlımıCte Memur AlımıIkm Alımışoför AlımıKamu Personeli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Psikolog 5 dakika önce

Psikolog olmadan cte olmaz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Serkan aslan 4 dakika önce

İSTİFA ETMİS UZMAN ERBASLARA BELLİ SAYİDA KONTANJAN AYRİASİNİ İSTİYORUZ MAGDURUZ SESİMİZİ DUYUN ARTİK

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Deniz 4 dakika önce

Bayanlarda boy 1.55 den başlamasını istiyorum cunku ben 158 im

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
baris 3 dakika önce

kpss'siz alım olması kpssli olsa dahi 60 sınır konmasını temenni ediyorum ama zor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Boşver 3 dakika önce

Önce şu bu senenin sonuçlarını açıklayında yenileri sonra alın Allah aşkına samsunadliyesi.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yasemin 3 dakika önce

sağlık görevlisi de alınsın lütfenn

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emrah4343 2 dakika önce

Alımların uzmancavuslardan yapılmasni bekliyoruz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yüksel 1 dakika önce

DAHA sözlü açıklanmadı 6 ay olacak .. alsa ne almasa ne ... yazık günah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
EGM'ye En Az İlkokul Mezunu KPSS'siz Yeni Bekçi Alımında Flaş Gelişme !
EGM'ye En Az İlkokul Mezunu KPSS'siz Yeni Bekçi Alımında Flaş Gelişme !
Yeni Özel Harekat (JÖH) Alımı Müjdesi Geldi-İşte Şartlar ve Tahmini İlan Tarihi
Yeni Özel Harekat (JÖH) Alımı Müjdesi Geldi-İşte Şartlar ve Tahmini İlan Tarihi
DEAŞ Kabil'de Seçim Merkezine Saldırdı! 31 Ölü ,57 Yaralı
DEAŞ Kabil'de Seçim Merkezine Saldırdı! 31 Ölü ,57 Yaralı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim