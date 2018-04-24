CTE Yeni Memur Alımında Flaş Gelişme: Alım Sayısı Artacak

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek yaptığı açıklamada yteni cezaevlerinin kurulacağını söyledi. Yeni cezaevlerinin kurulacak olması ile İKM alımlarının da artacağı belirtildi.

İpek yaptığı açıklamada "50'den fazla cezaevi yapılıyor FETÖ'cüler için. Her biri bin kişilik. Sincan yerleşkesine 5 yeni duruşma salonu yapılıyor. Çok amaçlı salon olacak. Davalar için kullanılacak" ifadelerini kullanmıştı.

2018'DE 38 YENİ CEZAEVİ KURULACAK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu bilgi notunda 2018 yılında 38 yeni ceza infaz kurumunun faaliyete geçeceğini söylemişti.

İKM VE DESTEK PERSONELİ ALIMLARI

2018 yılında yeni cezaevlerinin açılması ile birlikte cezaevi personeli alımlarının da artacağı belirtildi. İnfaz Koruma Memuru başta olmak üzere, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Destek Personeli, Şoför ve hizmetli alımları artacak.

ALIMLAR LİSE MEZUNU DÜZEYİNDEN OLACAK

Yeni cezaevlerinin kurulması ile lise mezunu adaylara memur olma yolu açılacak. Her yıl düşük seviyede yapılan CTE memur alımlarının bu yıl ile birlikte artması bekleniyor.

BAKAN ARTACAK DEDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bütçe ile ayrılan kadronun yanı sıra FETÖ'den boşalan kadrolara da personel alımı yapılacağı bildirildi. Öte yandan 28 yeni cezaevinin bu yıl açılması ile alımların fazlalaşması bekleniyor.

TALEPLERİNİZ NELER?

Memur adayları, aşağıdaki yorum kısmından alım yapılmasını istediği kadroları, başvuru şartlarını ve diğer taleplerini iletiyor.

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