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CTE Yeni İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Şartları ve Tahmini İlan Tarihi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri yeni dönem İKM alımı için geri sayım devam ediyor. Peki yeni alımlar ne zaman yapılacak? Kaç İKM alımı yapılacak? Başvuru şartları ne olacak?

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CTE Yeni İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Şartları ve Tahmini İlan Tarihi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri yeni dönem İKM alımı için geri sayım devam ediyor. Peki yeni alımlar ne zaman yapılacak? Kaç İKM alımı yapılacak? Başvuru şartları ne olacak?

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:14
CTE Yeni İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Şartları ve Tahmini İlan Tarihi

Yeni dönem İnfaz Koruma Memuru alımı için sabırsız bekleyiş devam ediyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 2018 yılında binlerce infaz koruma memuru alımı yapılacak. Lise mezunu adayların büyük bir merakla beklediği alım için geir syaım devam ederken adaylar,  alımların ne zaman yapılacağını, başvuru şartlarının ne olacağını ve şartlarda herhangi bir esnetilme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak zaman zaman yayımladığımız haberlerimizde İKM alımlarının gündemde kalması için uğraşıyoruz.

ALIMLAR NE ZAMAN OLACAK?

Geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşlara 15 bin 500 personel alımının yapılacağını ve bu alımların yıl sonuna kadar tamamlanarak, memurların 2018 sonunda görev başı yapacağını söyledi. Bu açıklama ile sevinen İKM adayları, KPSS puanlarının yanmaması için ilanın bir an önce yayımlanmasını istiyor. Bakan'ın bu açıklamalarında bakıp bir değerlendirme yaptığımızda, alınacak İKM'lerin yıl sonu göreve başlayacağı düşünüldüğünde alım için ilanların Mayıs sonu ya da Haziran başı gibi yayımlanması gerekiyor. Ancak erken seçimin memur alımına etki edip etmeyeceği bilinmiyor. Bekleyip göreceğiz.

KAÇ İKM ALIMI OLACAK?

Tüğrkiye genelinde onlarca cezaevi bu yıl açılıyor. Bu yıl açılacak yeni cezaevlerine de yapılacak alımlarla birlikte en az 4 bin İKM alımı yapılması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

İKM alımı için başvuru şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçtiğimiz yıl yapılan alımdaki şartlar halen geçerli. Birçok aday yaş , KPSS ve boy şartının biraz esnetilmesini istese de henüz bu konuda bir düzenleme yapılmadı. Yeni İKM alımında şartlar şu şekilde olacak:

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Sicil kaydı olmaması, 
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya  askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

KPSS , YAŞ VE BOY-KİLO ŞARTI

İlana başvuru yapacak adayların merkezi sınav olan KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekmektedir.

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak ve KPSS'nin yapıldığı tarihte 30 yaşını geçmemiş olmak.

Boy kilo olarak Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Aşağıda bulunan yorum kısmından şartlar hakkındaki taleplerinizi ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.05.2018 18:31
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Yorumlar
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Serdar 1 saat önce

Kpss dussun artk bizde sansimizi deneyebilelim

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Gizem 1 saat önce

Kpss 65 olsa

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Rifat 1 saat önce

Allah rızası için kontenjanın bir kısmı istifa etmiş uzman çavuslar için ayrılsın. Lütfen..

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Suleyman 1 saat önce

Kpss 60 olmali

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Emre 1 saat önce

Uzman erbaş görevinden ayrılanlar için alım yapılsın o kadar ciddi boyutlarda alım olacaksa hiç olmazsa bir bölümü uzman erbaş görevinden istifa edenler den olsun .

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Adil 1 saat önce

KPSS puan türünü 60 indirsinler bazı alımlarda 54 puan türü var

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Emre 1 saat önce

Uzman erbaş görevinden ayrılanlar için alım yapılsın o kadar ciddi boyutlarda alım olacaksa hiç olmazsa bir bölümü uzman erbaş görevinden istifa edenler den olsun .

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Ferhat 52 dakika önce

Boy ve kilo şartı esnetilmesini istyorum

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