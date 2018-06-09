CTE 7467 Personel Alımı Başvuru Sonuçları ve Mülakatları Ne Zaman? Kaç Katı Aday Çağrılacak?

CTE 7 bin 467 kamu personeli alımı başvurusu için son günlere girildi.

Başvurularn sona erecek olması ile birlikte başvuru yapan ve yapacak olan adaylar, başvuru sonrası sürecin nasıl işleyeceğini, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve mülakatların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak CTE kamu personeli alımı başvuru sonrası sürece haberimizde yer verdik.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE SAYILARI

CTE tarafından yayımlanan ilanda alım yapılacak kadrolar ve sayıları şu şekilde verildi: 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci).

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CTE 7467 personel alımı başvuru sonuçları 27 Haziran 2018 günü açıklanacak. Başvuru sonuçları açıklandığı anda listeler KPSSCAFE'de olarak. Bildirim alarak sonuçlardan haberdar olmak için mobil uygulamamızı indirin.

KAÇ KATI ADAY ÇAĞRILACAK?

İnfaz Koruma Memuru alımı için alınacak sayının 10 katı aday boy-kilo ölçümüne çağrılacak. Katip kadrosu için ise alınacak sayının 20 katı kadar aday uygulama sınavına çağrılacak. Şoför kadrosu için de uygulama sınavına alınacak sayının 10 katı, diğer kadrolar için de alınacak sayının 5 katı kadar aday mülakatlara çağrılacak.

UYGULAMA VE BOY-KİLO SINAVLARI

İKM alımı için boy kilo ölçümleri 29 Haziran ile devam eden günlerde yapılacak. Katiplik için de 3 Temmuz ve devam eden günlerde uygulama sınavı yapılacak. Şoför kadrosu için de uygulama sınavı 6 Temmuz'da yapılacak.

SÖZLÜ MÜLAKATLAR

Alımlar için sözlü mülakatlar 10 Eylül ve devam eden günlerde gerçekleştirilecek.

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