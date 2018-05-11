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CTE 2018 İnfaz Koruma Memuru Alımı: Şartlar ve Tahmini Alım Sayısı

2018 yılı İnfaz Koruma Memuru alımları için kadın-erkek on binlerce adayın meraklı bekleyişi devam ediyor. Adalet Bakanlığı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2018 yılı boyunca alacağı memur sayısını açıkladı. Biz de bu sayı ile geçen seneki sayıları karşılaştırıp bu yıl yapılacak tahmini İKM alımı sayısına haberimizde yer verdik.

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CTE 2018 İnfaz Koruma Memuru Alımı: Şartlar ve Tahmini Alım Sayısı

2018 yılı İnfaz Koruma Memuru alımları için kadın-erkek on binlerce adayın meraklı bekleyişi devam ediyor. Adalet Bakanlığı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2018 yılı boyunca alacağı memur sayısını açıkladı. Biz de bu sayı ile geçen seneki sayıları karşılaştırıp bu yıl yapılacak tahmini İKM alımı sayısına haberimizde yer verdik.

11 Mayıs 2018 Cuma 12:22
CTE 2018 İnfaz Koruma Memuru Alımı: Şartlar ve Tahmini Alım Sayısı

2018 yılı İKM alımında tahmini sayı belli oldu.

2017 yılında Adalet Bakanlığının bütçe görüşmelerinde Bakanlığa 16 bin personel alımı yapılacağı bildirilmişti. 2018 yılında ise geçtiğimiz gün yapılan açıklamada 15 bin personel alımı yapılacağı bildirildi. 16 bin kamu personeli alımında 2017 yılında İnfaz Koruma Memuru alımı için 7 bin 222 adet kadro ayrılmıştı.

ALIMLAR NASIL OLDU?

2017 yılında İnfaz Koruma Memuru kadrosuna toplamda 7 bin 222 adet personel alımı yapıldı. Yapılan bu alımın 4 bini, istifa etmiş uzman erbaşlar arasından yapıldı. 2017'nin ilk aylarında 4 bin alım istifa etmiş uzman erbaş adayları arasından yapılmıştı. Geri kalan alım ise en az lise mezunu adaylar arasından yapılmıştı.

2018'DE KAÇ İKM ALIMI OLACAK?

Bu şekilde bakıldığında 2018 yılında İnfaz Koruma Memuru kadrosuna yine 7 bin civarı alım yapılması bekleniyor.  Daha önceki haberimizde 4 bin civarı olacak dmiştik. Ancak son yapılan açıklamada alım sayısı yükseltildi.

İSTİFA ETMİŞ UZMAN ERBAŞLAR ARASINDAN ALIM OLACAK MI?

Binlerce istifa etmiş uzman erbaş, alımda yine geçtiğimiz yıl yapılan alım gibi temin olup olmayacağını merak ediyor. Ancak bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.

LİSE MEZUBU ADAYLAR İÇİN ŞARTLAR

Lise mezunu adaylar arasından en az 3- 4 bin kişilik alım olacak. Bunun için adayların lise, önlisans ve lisans mezunu olması, KPSS'den 70 üstü puan almış olması ve KPSS'nin yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir.

ADAYLARIN TALEPLERİ

İKM adayları başvuru şartları ve alım sayısı hakkında şartların esnetilmesi talebinde bulunuyor ve alım sayısının da artmasını istiyor. Siz de aşağıdaki yorum kısmından taleplerinizi yazabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Yorumlar
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Mns 10 dakika önce

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışmış ve kendi isteği ile sözleşmesini feshetmiş uzman erbaşlardan, açıkta olan ve devletine hizmet etmiş, fakat çeşitli nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kalmış bu kişilerin mağduriyetinin giderilmesi maksadıyla İnfaz koruma memuru olarak alım yapılmasını değerli devlet büyüklerimizden arz ediyorum. Sivil kaynaklı arkadaşlarım sizlerin de haklarınızın korunması bizleri memnun ediyor nitekim uzun yıllardır yapılmayan uzman cavus alımı yaklaşıklar 10 yılda bir kez yapıldı ve çok görmeyin tekrar yapılmasını talep etmemizi veya sesimizinduyurmayançalışmamızı yadırgamayın İnan’ın zor şartlarda görev alan bizler İnan’ın bırakmak zorunda kalmış insanlarız 7 yıl hizmetim vardır ve şan ile şeref ile dolu doyamadığım bir meslektir evli ve iki çocuk babasıyım herkesin olduğu kadar bizlerinde mağduriyet lerimsöz konusudur hoş karşılamalıyız ve anlayışlı olmalıyız herkesin işi gücü rast gele hepimizin hakkında hayırlısı olsun a.e olun✋

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asya 9 dakika önce

sayın admin nolur sesimizi duyur boy şartı esnesin artık lütfen sayın bakanım bizim elimizde değil ki boy Allah vergisi

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Fatma 5 dakika önce

2016 tarihli kpss mi esas alınıyor biri cewap yazsin lutfen

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Emrah 5 dakika önce

InşAllah uzmancavuslardan da olur bu vatana millete hizmet etmiş yigitlerin hakkıdır.

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Fatma 2 dakika önce

2016 tarihli kpss mi esas alınıyor biri cewap yazsin lutfen

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admin 9 saniye önce @Fatma

Evet 2016 kpss şartı olacak

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