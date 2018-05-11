CTE 2018 İnfaz Koruma Memuru Alımı: Şartlar ve Tahmini Alım Sayısı

2018 yılı İKM alımında tahmini sayı belli oldu.

2017 yılında Adalet Bakanlığının bütçe görüşmelerinde Bakanlığa 16 bin personel alımı yapılacağı bildirilmişti. 2018 yılında ise geçtiğimiz gün yapılan açıklamada 15 bin personel alımı yapılacağı bildirildi. 16 bin kamu personeli alımında 2017 yılında İnfaz Koruma Memuru alımı için 7 bin 222 adet kadro ayrılmıştı.

ALIMLAR NASIL OLDU?

2017 yılında İnfaz Koruma Memuru kadrosuna toplamda 7 bin 222 adet personel alımı yapıldı. Yapılan bu alımın 4 bini, istifa etmiş uzman erbaşlar arasından yapıldı. 2017'nin ilk aylarında 4 bin alım istifa etmiş uzman erbaş adayları arasından yapılmıştı. Geri kalan alım ise en az lise mezunu adaylar arasından yapılmıştı.

2018'DE KAÇ İKM ALIMI OLACAK?

Bu şekilde bakıldığında 2018 yılında İnfaz Koruma Memuru kadrosuna yine 7 bin civarı alım yapılması bekleniyor. Daha önceki haberimizde 4 bin civarı olacak dmiştik. Ancak son yapılan açıklamada alım sayısı yükseltildi.

İSTİFA ETMİŞ UZMAN ERBAŞLAR ARASINDAN ALIM OLACAK MI?

Binlerce istifa etmiş uzman erbaş, alımda yine geçtiğimiz yıl yapılan alım gibi temin olup olmayacağını merak ediyor. Ancak bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.

LİSE MEZUBU ADAYLAR İÇİN ŞARTLAR

Lise mezunu adaylar arasından en az 3- 4 bin kişilik alım olacak. Bunun için adayların lise, önlisans ve lisans mezunu olması, KPSS'den 70 üstü puan almış olması ve KPSS'nin yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir.

ADAYLARIN TALEPLERİ

İKM adayları başvuru şartları ve alım sayısı hakkında şartların esnetilmesi talebinde bulunuyor ve alım sayısının da artmasını istiyor. Siz de aşağıdaki yorum kısmından taleplerinizi yazabilirsiniz.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER