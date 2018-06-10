Çok Önemli Uyarı: Adalet Bakanlığı ve CTE'nin Personel Alımına Başvuracaklar Dikkat !

Adalet Bakanlığı ve CTE personel alımına başvuru yapacak adaylar dikkat !!
Geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, en az lise mezunu adaylar arasından 14504 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. 70 KPSS şartı ile yapılan kamu personeli alımında başvurular 11 Haziran 2018 günü sona eriyor. Başvurularını henüz yapamayan adayların, 11 Haziran günü mesai bitimine kadar müracaatını yapması gerekmektedir.
DİKKAT !!
İlana başvuru yapacak adayların 11 Haziran günü sabah erken saatlerinde Adliyeye gitmesi gerekmektedir. zira Cuma günü Adliyeler önünde uzun kuyruklar oluşmuş, mesai bitiminde bu kuyruklar sona ermemiş, birçok adayın başvurusu Pazartesi gününe kalmıştı. Pazartesi mesai başlaması ile birlikte adaylar Adliyelere akın edecek. Bu nedenle başvurunuzu öğleden sonraya bırakmayın. Mesai başlaması ile birlikte Adliyeler önünde hazır bulunmanız iyi olacaktır. Diğer türlü sıra gelmeden mesai bitebilir ve başvurunuz geçersiz olabilir.
BAŞVURU DETAYLARI
Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi ve Mübaşir alımı detayları İçin TIKLAYIN
CTE Kadın-Erkek 6681 İnfaz Koruma Memuru Alımı Detayları İçin TIKLAYIN
CTE gardiyan, sağlık personeli, destek personeli ve katip alımı Detayları İçin TIKLAYIN
527 Mübaşir Alım İlanı Detayları İçin TIKLAYIN
4771 Zabıt Katibi Alım Detayları İçin TIKLAYIN
1344 İcra Katibi Alımı Detayları İçin TIKLAYIN
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