Çalışma Bakanı '450 Bin Kişi KPSS Şartsız Alınacak! Taşeron Kadro Başvuruları 2 Ocak'ta Başlıyor'

450 Bin Kişi KPSS Şartsız Alınacak! Bakan'dan Flaş Sınav Hazırlığı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan taşeron işçilerin istihdamıyla ilgili gerçekleştirilecek sınav sürecine dair konuştu. Bakan Sarıeroğlu 'Neden sınav var?' şeklindeki soruya 'Biliyorsunuz bizim kamuya alımlarda belirli şartlarımız bulunuyor. Normalde sürekli işçi alımlarında KPSS şartı bulunuyor. Yıllardır KPSS'ye girerek sürkeli işçi olarak girmek isteyen kardeşlerimiz de var. O yüzden sınav şartını kamu vicdanı için getirdik' şeklinde konuştu.

Bakan Sarıeroğlu , "Düzenleme kapsamında 450 bin kişi şartsız, yaş kriteri olmadan, eleme anlamı taşıyacak hiçbir düzenleme olmadan kadroya geçecek. Kardeşlerimizin içi de rahat olsun.

Emekli olanlar dışında 450 bin kişi sınav olacak, hepsini inşallah kadrolu işçi olarak 4 (D) statüsündeki istihdamını sağlayacağız. Sınavı mevcut düzenleme gereği koyduk, eleme amaçlı değil.

Yaptığımız işin büyüklüğünü şöyle ifade etmem gerekiyor. Mevcutta 140 bin işçi çalışıyor. 450 bin işçiyi direkt sürekli işçi kadrolarına almış oluyoruz. Önemli ve büyük bir çalışma. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Belediye boyutu önemli. Bu çalışmayı sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettikten sonra Alo 170 üzerinden geri dönüşler aldık. Sadece belediyelerimizdeki kardeşlerimizin soru işaretleri vardı. Bunları da giderici düzenleme gerçekleştirdik.

Bugün Cumhurbaşkanımız da bir açıklamada bulundu. Belediyelerimizde çalışan hizmet alım ihalesi kapsamında belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz. Daha ileri bir düzenleme yapıyoruz, hizmet alımlarının tamamını, park bahçe ve temizlik ile ilgili ihaleleri belediyelerden kaldırıyoruz.

Bu anlamda KPSS ile buraya girmek için bekleyen binlerce kardeşimiz var, toplum vicdanı açısından bunu gerçekleştirdik. Taşeronda çalışan kardeşlerimiz hali hazırda burada çalışan kardeşler, kimse sıkıntıya kapılmasın. Burada bir eleme yok. Bir uyum olması söz konusuydu. Biz adaletli bir çalışmanın peşinde olduk. Taşeron sınavına hazırlık kursları, kitapları çıkmış asla buralara gitmesinler, kitapları almasınlar. Girecekleri sınavlar yaptıkları işle alakalı olacak. 2 Ocak itibariyle 10 günlük süre içerisinde taşeron kadro başvurularını alacağız. Bu başvuruları merkezi sistemle alacağız. Çalışma Bakanlığı, DPB ve Maliye Bakanlığı bir arada olacak bu sistemi onlar yönetecek. Tüm başvuruları takip edeceğiz.

2 Ocak'ta başvurular alınacak. Ondan sonra sınav süreci olacak, sınav sürecinin ardından aynı pozisyonda istihdamlarıyla ilgili süreç tamamlanacak. Bu süreç 90 gün olacak. Sınav sonucuyla ilgili tereddüte düşenler olursa itiraz süreçleri olacak. " dedi.

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