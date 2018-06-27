Burhaniye Adliyesi CTE Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçlarını Açıkladı

Burhaniye Adliyesi resmi internet sitesinden İKM, Şoför, Ceza İnfaz Kurumu katibi, Aşçı, Kaloriferci, Teknisyen alımına dair başvuru sonuçları duyurusu yayımlandı. Duyuruda başvurusu kabul edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylarla , boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi :

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 23/05/2018 tarih, 8514707-903.01.00.00-E.3048/7198,7467 sayılı Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel İlanı ile Ceza İnfaz Kurumları için sözleşmeli pozisyonlarda, İnfaz ve Koruma Memuru, Sağlık Memuru, Şoför, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Aşçı, Kaloriferci, Teknisyen alımına ilişkin başvuru şartlarını taşıyan ve KPSS puan sıralamasına göre, boy-kilo ölçümü, uygulama ve mülhakat sınavlarına girmeye hak kazanan adaylara ilişkin aday tespit listesidir ilanen duyurulur, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İnfaz ve Koruma Memur alımına başvurup aday tespit listesinde ismi bulunan adayların boy-kilo ölçümüne gelecekleri gün yanlarında getirmesi gereken evraklar:

1-5 adet Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, [Ek-3] (bilgisayar yada daktilo ile doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak getirilmesi)

2-5 adet vukuatlı nüfus kayıt tablosu,

3-5 adet nüfus cüzdan fotokopisi ve Nüfus cüzdan aslı,

4-5 adet adli sicil kaydı,

Boy-kilo şartını taşıyan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Boy-kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sağlık Memuru, Teknisyen, Aşçı, Kaloriferci alımlarına ilişkin sözlü mülhakat tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 27/06/2018