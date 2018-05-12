Bu Belgeye Sahip Olanlar Başvurabilecek-En Az 4 Bin Personel Alımı Yapılacak

Adalet Bakanlığı 2018 yılı sonuna kadar farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 15 bin kamu personeli alımı yapacak.

Geçtiğimiz gün yapılan yeni açıklamanın ardından Adalet Bakanlığının 2018 yılı personel alımları beklenmeye başladı. İlanları bekleyen adaylardan on binlercesi zabıt katibi ve icra katibi alımının bir an önce yayımlanmasını istiyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamada, personel alımı ile istihdam edileceklerin yıl sonuna kadar Bakanlık bünyesinde işe başlatılacağını söyledi. Bakan Gül'ün bu açıklamasına bakıldığında alım için ilanların Haziran ayında çıkacağı ortaya çıkmaktadır.

Mülakat süreçleri de hesaplandığında Haziran ayında yayımlanacak ilanlar ile Bakanlığa binlerce personel alımı yapılacak. İcra ve Zabıt Katibi kadrosuna en az 4 bin personel alımı yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

Yeni Zabıt Katibi ve İcra katibi alımında başvuru şartları şu şekilde olacak:

YAŞ;

657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları için KPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,

KPSS

Katip alımlarında adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

MEZUNİYET

Katip alımlarında adayların lise, önlisans veya lisans olmaları gerekir.

SERTİFİKA ŞARTI

Adayların bilgisayar sertifikasına sahip olması veya öğrenimlerinde bilgisayar dersini görmüş, başarı ile geçmiş olması gerekmektedir. Detaylar ise şu şekilde;

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILMALIDIR

Katip alımı için klavye çalışan adayların çalışmalarını hızlandırması gerekmektedir. Alımlar için geri sayımda son haftalara girildi.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER