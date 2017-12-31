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BTK 71 Personel Alımı için Şartlar Açıklandı! (Başvuru Tarihleri, Şartlar, Sınav Konuları)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yazılı ve sözlü sınav sonuçları sonucunda Bilişim Uzman Yardımcısı alacak. BTK'nın resmi internet sitesinden geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda kuruma 71 personel alımı yapılacağı bu alımlar için başvuru işlemlerinin 5-18 Ocak 2018 tarihlerinde Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta yoluyla gerçekleşeceğini bildirilmişti.

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BTK 71 Personel Alımı için Şartlar Açıklandı! (Başvuru Tarihleri, Şartlar, Sınav Konuları)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yazılı ve sözlü sınav sonuçları sonucunda Bilişim Uzman Yardımcısı alacak. BTK'nın resmi internet sitesinden geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda kuruma 71 personel alımı yapılacağı bu alımlar için başvuru işlemlerinin 5-18 Ocak 2018 tarihlerinde Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta yoluyla gerçekleşeceğini bildirilmişti.

31 Aralık 2017 Pazar 20:28
BTK 71 Personel Alımı için Şartlar Açıklandı! (Başvuru Tarihleri, Şartlar, Sınav Konuları)

BTK 71 Personel Alımı için Şartlar Açıklandı! (Başvuru Tarihleri, Şartlar, Sınav Konuları)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yazılı ve sözlü sınav sonuçları sonucunda Bilişim Uzman Yardımcısı alacak. BTK'nın resmi internet sitesinden geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda kuruma 71 personel alımı yapılacağı bu alımlar için başvuru işlemlerinin 5-18 Ocak 2018 tarihlerinde Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta yoluyla gerçekleşeceğini bildirilmişti.

BTK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Peki kimler BTK personel alımı için başvuru yapabilir?  BTK Personel alımı için başvuruda bulunacak adayların 657 Sayılı DMK'nın 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması, en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması, 2017 KPSS'ye girmiş olması ve aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olması gerekiyor.  Kontenjan ve Tüm şartlara aşağıdan göz atabilirsiniz: 

BTK Personel alımı için başvuruların BTK'ya şahsen ya da posta yoluyla yapılacağını haberimizin başında belirtmiştik. başvuru sırasında talep edilen belgeler ise şu şekilde : 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.12.2017 21:10
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