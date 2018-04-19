Bir Komisyon Daha CTE Memur Alımı Mülakat Sonuçlarını Açıkladı

Gaziantep Adalet Komisyonundan son dakika açıklaması geldi.

CTE 3611 personel alımı kapsamında yapılan mülakat sonuçlarını açıklayan Gaziantep Adliyesi, açıklaamsında şu ifadeleri kullandı:

Gaziantep ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere personel alımına ilişkin Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan mülakat sınavı sonuçları sayfanın en altında bulunan linklerde açıklanmıştır. (Başvuru sahiplerinin TC kimlik numarası ile mülakata katıldıkları mahal ve unvan üzerinden sorgulama yapmaları gerekmektedir.)

Atanmaya hak kazanan adayların en geç 27/04/2018 Cuma günü mesai bitimine kadar;

1- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları görevini devamlı yapmasına engel olabilicek vücut veya akıl hastalığı-vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engellerinin bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

2-En son öğrenim durumlarını gösterir öğrenim(diploma, geçici mezuniyet belgesi vs.) belgesi (aslı ile birlikte 1 adet fokopisi veya noter onaylı örneği),

3-Ceza İnfaz Kurumu Katipliğini kazananların sertifika veya kurs bitirme belgesi (aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi veya noter onaylı örneği),

4-Mal bildirim formu

5-İki adet biometrik fotoğraf,

6-Askerlik durum belgesi(askerlik şubesi veya e-devlet üzerinden alınacaktır.),

7-Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçelerinin

Komisyon Başkanlığımıza APS posta yolu ile veya elden bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

İş bu ilan sınav sonucuna ilişkin tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur. 19/04/2018

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Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Nihai Başarı Listesi İçin Tıklayın

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Diyarbakır Bilgisayar Teknisyenliği Nihai Başarı Listesi İçin Tıklayın

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