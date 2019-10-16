Belediyelere KPSS ve kadro yazısı: 81 ile gönderildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 81 ildeki belediylere yazı yolladı. Yazıda KPSS hatırlatması yapıldı ve kadro taleplerinin bildirilmesi istendi. Bakanlığın gönderdiğ iyazıda şunlara dikkat çekildi: "KPSS sonuçları esas alınarak-ikinci bir sınav veya mülakat yapılmaksızın personel talebinde bulunmak isteyen yerel yönetimlerin 2019 yılı aralık ayında yapılması öngörülen KPSS-2019/2 merkezi yerleştirmeleri için 18 Ekim 2019 tarihine kadar DPB e-Uygulama sistemi üzerinden taleplerini bildirmeleri ve onaylanan taleplerini raporlayarak ayrıca resmi yazı ekinde Çalışma Genel Müdürlüğüne intikal ettirmeleri gerekmektedir.

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