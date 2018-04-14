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Beklenen Duyuru Geldi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Sonuçları Açıkladı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alımı başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçlarının açıklanması ile mülakatlara girecek adayların listesi de belli oldu.

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Beklenen Duyuru Geldi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Sonuçları Açıkladı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alımı başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçlarının açıklanması ile mülakatlara girecek adayların listesi de belli oldu.

14 Nisan 2018 Cumartesi 21:46
Beklenen Duyuru Geldi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Sonuçları Açıkladı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil güvenlik Komutanlığı muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada sözleşemli subay alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı ve mülakata girmeye hak kazanan adayların belli olduğu belirtildi.

JANDARMA GENEL K.LIĞI MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI 2018 BAŞVURU SONUÇLARI
JANDARMA GENEL K.LIĞI MUVAZZAF TABİP SUBAY ALIMI 2018 BAŞVURU SONUÇLARI
SAHİL GÜVENLİK K.LIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI 2018 BAŞVURU SONUÇLARI

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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