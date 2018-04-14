Beklenen Duyuru Geldi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Sonuçları Açıkladı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil güvenlik Komutanlığı muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı başvuru sonuçları açıklandı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada sözleşemli subay alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı ve mülakata girmeye hak kazanan adayların belli olduğu belirtildi.
|JANDARMA GENEL K.LIĞI MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI 2018 BAŞVURU SONUÇLARI
|JANDARMA GENEL K.LIĞI MUVAZZAF TABİP SUBAY ALIMI 2018 BAŞVURU SONUÇLARI
|SAHİL GÜVENLİK K.LIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI 2018 BAŞVURU SONUÇLARI
Sonuç sorgulama ekranına gitmek için TIKLAYIN
UZMAN ERBAŞ ALIMLARI, YENİ ASKER ALIM İLANLARI YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN;
KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN
KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN
Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN
SINAV ÜCRETİ
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA