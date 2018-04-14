Beklenen Duyuru Geldi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Sonuçları Açıkladı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alımı başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçlarının açıklanması ile mülakatlara girecek adayların listesi de belli oldu.