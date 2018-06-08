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Bekçi Alımında Askerlik ve İkamet Şartı Değişecek mi?

Bekçi alımı için binlere aday askerlik ve ikamet şartında bazı esneme yapılmasını istiyor. Peki şartlar değişecek mi?

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Bekçi Alımında Askerlik ve İkamet Şartı Değişecek mi?

Bekçi alımı için binlere aday askerlik ve ikamet şartında bazı esneme yapılmasını istiyor. Peki şartlar değişecek mi?

08 Haziran 2018 Cuma 12:25
Bekçi Alımında Askerlik ve İkamet Şartı Değişecek mi?

Bekçi alımı için bugün ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 7 bin personel alımı yapılacağı bildirildi.

İlanın yayımlanmasının ardından adaylar ikamet ve askerlik şartını araştırmaya başladı. Öte yandan adaylar bu şartlardan değişip değişmeyeceğini de araştırmaya başladı.

İKAMET ŞARTI

Yayımlanan kılavuzda ikamet şartı ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak."

ASKERLİK ŞARTI

Bekçi alımı için yayımlanan ilanda, başvuru yapacak adayların askerliğini yapmış olması gerektiğine yer verildi.

ŞARTLAR DEĞİŞİR Mİ?

Binlerce aday, ikamet ve askerlik şartlarının değişip değişmeyeceğini araştırmaya ve sosyal medya üzerinden bu şartların değişmesi için çağrıda bulunmaya başladı. Ancak bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Bu şartların esnetilmesi için hali hazırda herhangi bir çalışma da yok.

İKAMET ŞARTI HAKKINDA

Geçtiğimiz yıl yapılan bekçi alımlarında bazı İller ikamet şartında değişikliğe gitmişti. Yeterli başvurunun olmaması nedeniyle bazı İl ve İlçeler, ikamet şartında esnetilmeye gitmişti. Bu alımda da bu şekilde hehrangi bir değişiklik olur mu bilinmez.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Bekçi alımına başvuru yapmak isteyen ancak askerlik, yaş ve ikamet nedeniyle başvuru yapamayan adaylar bu şartlarda bazı esnetilmelerin yapılmasını istiyor. Siz de aşağıdaki yorum kısmından bu konudaki taleplerinizi yazabilirsiniz.

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