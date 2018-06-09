Bayan-Erkek İnfaz Koruma Memuru Alımı KPSS Taban Puanları (Bazı Yerleree Yeterli Başvuru Yok)

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 6681 İnfaz Koruma Memuru alımı başvurusu için son günlere girildi.

İKM alımı başvurusu için 11 Haziran Pazartesi günü son gün olarak açıklandı. Son günün gelmesi ile birlikte memur adayları, hangi İllere İKM alımı için başvuru yapmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Özellikle KPSS puanı düşük olan adaylar, puan sıralamasının kendilerine gelecek yerleri araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe olarak bu haberimizi kaleme aldık.

BAŞVURU ŞARTLARI

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

Alım yapılaN yerler ve kadro dağılımı için TIKLAYIN

ÖNCEKİ ALIMDA İLLER KAÇLA KAPATMIŞTI?

Geçtiğimiz yıl yapılan İKM alımında erkek memur alımında illerin taban puanları şu şekildeydi:

ALIM YAPAN İL ALINAN SAYI KPSS TABAN PUANI Gaziantep 49 78 Diyarbakır 542 75 Bakırköy 53 78 Bilecik 4 78 Düzce 2 79 Edirne 6 76 İstanbul 9 76 Kocaeli 6 80 Tekirdağ 15 76 Ağrı 68 71 Ardahan 25 71 Bingöl 22 74 Bitlis 17 71 Doğubeyazıt 96 74 Elazığ 37 79 Hakkari 22 71 Iğdır 2 71 Kars 39 71 Patnos 58 71 Şırnak 36 71 Adana 30 73 Batman 1 76 Erzincan 12 74 Erzurum 11 77 Hatay 30 76 Kilis 31 74 Mardin 21 70 Midyat 22 72 Muş 31 72 Osmaniye 4 74 Siirt 32 73

Bayan İKM alımı için ise taban puanlar şu şekilde;

ALIM YAPAN İL ALINAN SAYI KPSS TABAN PUANI Diyarbakır 35 79,75 Bakırköy 40 76,42 Balıkesir 8 75,34 Gebze 20 75,04 İnegöl 16 74,40 Sakarya 50 77,11 Ağrı 13 77,41 Ardahan 12 75,12 Doğubeyazıt 10 73,59 Elazığ 5 81,95 Kars 10 74,97 Şırnak 8 73,96 Adana 5 79,203 Kilis 3 79,17 Muş 5 74,66 Siirt 10 77 Tarsus 4 79,86 Van 12 76,17 Ankara Batı 8 77,25 Ankara 50 78,13 Çankırı 5 74 İnebolu 3 73 Karabük 5 77 Kastamonu 5 76 Kırıkkale 6 78 Bayburt 10 75 Çorum 10 77 Giresun 5 75 Trabzon 15 75 Ünye 5 77

BAZI YERLERDE HALA KONTENJAN DOLMADI

Bir adalet komisyonu yetkilisinden edindiğimiz bilgilere göre bazı İllerde henüz birçok kadro için yeterli başvurunun olmadığı ve KPSS puanının şimdi taban puan olan 70'te olduğu belirtildi. Ancak tüm ısrarlarımıza rağmen buraların hangi iller olduğunu öğrenemedik. Pazartesi yapılacak başvurular ile taban puanın yükselmesi beklenirken İKM alımında Ankara Adliyesi önceki gün 2300'üncü adayın başvurusunu aldı.

Siz de başvuru yaptığınız yeri ve başvuru formunda yazan sıra numarasını ve KPSS puanınızı aşağıdaki yorum kısmına yazabilir, sıralamanın kaça kadar düşeceği hakkında bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

BAŞVURU

İlana başvuru yapmak için başvuru formu, KPSS sonuç belgesi ve öğrenim belgesi ile Adliyeye gidin. Başvuru formu adliyelerde verilmektedir. Yanınızda 1 de fotoğraf götürün.

MEMUR ALIMLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER