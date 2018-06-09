Bayan-Erkek İnfaz Koruma Memuru Alımı KPSS Taban Puanları (Bazı Yerleree Yeterli Başvuru Yok)

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 6681 İnfaz Koruma Memuru alımı başvurusu için son günlere girildi.
İKM alımı başvurusu için 11 Haziran Pazartesi günü son gün olarak açıklandı. Son günün gelmesi ile birlikte memur adayları, hangi İllere İKM alımı için başvuru yapmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Özellikle KPSS puanı düşük olan adaylar, puan sıralamasının kendilerine gelecek yerleri araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe olarak bu haberimizi kaleme aldık.
BAŞVURU ŞARTLARI
- Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
- Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)
Alım yapılaN yerler ve kadro dağılımı için TIKLAYIN
ÖNCEKİ ALIMDA İLLER KAÇLA KAPATMIŞTI?
Geçtiğimiz yıl yapılan İKM alımında erkek memur alımında illerin taban puanları şu şekildeydi:
|ALIM YAPAN İL
|ALINAN SAYI
|KPSS TABAN PUANI
|Gaziantep
|49
|78
|Diyarbakır
|542
|75
|Bakırköy
|53
|78
|Bilecik
|4
|78
|Düzce
|2
|79
|Edirne
|6
|76
|İstanbul
|9
|76
|Kocaeli
|6
|80
|Tekirdağ
|15
|76
|Ağrı
|68
|71
|Ardahan
|25
|71
|Bingöl
|22
|74
|Bitlis
|17
|71
|Doğubeyazıt
|96
|74
|Elazığ
|37
|79
|Hakkari
|22
|71
|Iğdır
|2
|71
|Kars
|39
|71
|Patnos
|58
|71
|Şırnak
|36
|71
|Adana
|30
|73
|Batman
|1
|76
|Erzincan
|12
|74
|Erzurum
|11
|77
|Hatay
|30
|76
|Kilis
|31
|74
|Mardin
|21
|70
|Midyat
|22
|72
|Muş
|31
|72
|Osmaniye
|4
|74
|Siirt
|32
|73
Bayan İKM alımı için ise taban puanlar şu şekilde;
|ALIM YAPAN İL
|ALINAN SAYI
|KPSS TABAN PUANI
|Diyarbakır
|35
|79,75
|Bakırköy
|40
|76,42
|Balıkesir
|8
|75,34
|Gebze
|20
|75,04
|İnegöl
|16
|74,40
|Sakarya
|50
|77,11
|Ağrı
|13
|77,41
|Ardahan
|12
|75,12
|Doğubeyazıt
|10
|73,59
|Elazığ
|5
|81,95
|Kars
|10
|74,97
|Şırnak
|8
|73,96
|Adana
|5
|79,203
|Kilis
|3
|79,17
|Muş
|5
|74,66
|Siirt
|10
|77
|Tarsus
|4
|79,86
|Van
|12
|76,17
|Ankara Batı
|8
|77,25
|Ankara
|50
|78,13
|Çankırı
|5
|74
|İnebolu
|3
|73
|Karabük
|5
|77
|Kastamonu
|5
|76
|Kırıkkale
|6
|78
|Bayburt
|10
|75
|Çorum
|10
|77
|Giresun
|5
|75
|Trabzon
|15
|75
|Ünye
|5
|77
BAZI YERLERDE HALA KONTENJAN DOLMADI
Bir adalet komisyonu yetkilisinden edindiğimiz bilgilere göre bazı İllerde henüz birçok kadro için yeterli başvurunun olmadığı ve KPSS puanının şimdi taban puan olan 70'te olduğu belirtildi. Ancak tüm ısrarlarımıza rağmen buraların hangi iller olduğunu öğrenemedik. Pazartesi yapılacak başvurular ile taban puanın yükselmesi beklenirken İKM alımında Ankara Adliyesi önceki gün 2300'üncü adayın başvurusunu aldı.
Siz de başvuru yaptığınız yeri ve başvuru formunda yazan sıra numarasını ve KPSS puanınızı aşağıdaki yorum kısmına yazabilir, sıralamanın kaça kadar düşeceği hakkında bilgi alış verişi yapabilirsiniz.
BAŞVURU
İlana başvuru yapmak için başvuru formu, KPSS sonuç belgesi ve öğrenim belgesi ile Adliyeye gidin. Başvuru formu adliyelerde verilmektedir. Yanınızda 1 de fotoğraf götürün.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER
Kpss puanları duserse başvuru yapan çok olur
Kayseri'ye alım yok mu
Gaziantep 134 81.00
Abe sizin sisteminize sizede yapacak sincabınıza da alın torpili elamanları fakir fukara da orada burda hambalık yapsın sisteminize
75 puan Mersin Tarsus
Tek bi ile mi başvuru yapma hakkımız var ?
Admin: Evet sadece bir il için başvuru yapabiliyorsunuz.
74.5 1160 Ünye
Kpss 74 Gaziantep