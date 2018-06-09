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Bayan-Erkek İnfaz Koruma Memuru Alımı KPSS Taban Puanları (Bazı Yerleree Yeterli Başvuru Yok)

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 6681 adet İnfaz Koruma Memuru alımı yapılıyor. Başvuru için son günlere girilirken adayların en çok merak ettiği konu KPSS taban puanın kaç olacağı sorusu oldu.

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Bayan-Erkek İnfaz Koruma Memuru Alımı KPSS Taban Puanları (Bazı Yerleree Yeterli Başvuru Yok)

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 6681 adet İnfaz Koruma Memuru alımı yapılıyor. Başvuru için son günlere girilirken adayların en çok merak ettiği konu KPSS taban puanın kaç olacağı sorusu oldu.

09 Haziran 2018 Cumartesi 13:55
Bayan-Erkek İnfaz Koruma Memuru Alımı KPSS Taban Puanları (Bazı Yerleree Yeterli Başvuru Yok)

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 6681 İnfaz Koruma Memuru alımı başvurusu için son günlere girildi.

İKM alımı başvurusu için 11 Haziran Pazartesi günü son gün olarak açıklandı. Son günün gelmesi ile birlikte memur adayları, hangi İllere İKM alımı için başvuru yapmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Özellikle KPSS puanı düşük olan adaylar, puan sıralamasının kendilerine gelecek yerleri araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe olarak bu haberimizi kaleme aldık.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
  • Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

Alım yapılaN yerler ve kadro dağılımı için TIKLAYIN

ÖNCEKİ ALIMDA İLLER KAÇLA KAPATMIŞTI?

Geçtiğimiz yıl yapılan İKM alımında erkek memur alımında illerin taban puanları şu şekildeydi:

ALIM YAPAN İL ALINAN SAYI KPSS TABAN PUANI
Gaziantep 49 78
Diyarbakır 542 75
Bakırköy 53 78
Bilecik 4 78
Düzce 2 79
Edirne  6 76
İstanbul 9 76
Kocaeli 6 80
Tekirdağ 15 76
Ağrı 68 71
Ardahan 25 71
Bingöl 22 74
Bitlis 17 71
Doğubeyazıt 96 74
Elazığ 37 79
Hakkari 22 71
Iğdır 2 71
Kars 39 71
Patnos 58 71
Şırnak  36 71
Adana 30 73
Batman 1 76
Erzincan  12 74
Erzurum 11 77
Hatay 30 76
Kilis 31 74
Mardin 21 70
Midyat 22 72
Muş 31 72
Osmaniye 4 74
Siirt 32 73

Bayan İKM alımı için ise taban puanlar şu şekilde;

ALIM YAPAN İL ALINAN SAYI KPSS TABAN PUANI
Diyarbakır 35 79,75
Bakırköy 40 76,42
Balıkesir 8 75,34
Gebze 20 75,04
İnegöl 16 74,40
Sakarya 50 77,11
Ağrı 13 77,41
Ardahan 12 75,12
Doğubeyazıt 10 73,59
Elazığ 5 81,95
Kars 10 74,97
Şırnak 8 73,96
Adana 5 79,203
Kilis 3 79,17
Muş 5 74,66
Siirt 10 77
Tarsus 4 79,86
Van 12 76,17
Ankara Batı 8 77,25
Ankara 50 78,13
Çankırı 5 74
İnebolu 3 73
Karabük 5 77
Kastamonu 5 76
Kırıkkale 6 78
Bayburt 10 75
Çorum 10 77
Giresun 5 75
Trabzon 15 75
Ünye 5 77

BAZI YERLERDE HALA KONTENJAN DOLMADI

Bir adalet komisyonu yetkilisinden edindiğimiz bilgilere göre bazı İllerde henüz birçok kadro için yeterli başvurunun olmadığı ve KPSS puanının şimdi taban puan olan 70'te olduğu belirtildi. Ancak tüm ısrarlarımıza rağmen buraların hangi iller olduğunu öğrenemedik. Pazartesi yapılacak başvurular ile taban puanın yükselmesi beklenirken İKM alımında Ankara Adliyesi önceki gün 2300'üncü adayın başvurusunu aldı.

Siz de başvuru yaptığınız yeri ve başvuru formunda yazan sıra numarasını  ve KPSS puanınızı aşağıdaki yorum kısmına yazabilir, sıralamanın kaça kadar düşeceği hakkında bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

BAŞVURU

İlana başvuru yapmak için başvuru formu, KPSS sonuç belgesi ve öğrenim belgesi ile Adliyeye gidin. Başvuru formu adliyelerde verilmektedir. Yanınızda 1 de fotoğraf götürün.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


6681 İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Şekli ve 2018 İKM Maaşları
6681 İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Şekli ve 2018 İKM Maaşları
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Yorumlar
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Remziye 41 dakika önce

Kpss puanları duserse başvuru yapan çok olur

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Havva 41 dakika önce

Kayseri'ye alım yok mu

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Erdem 40 dakika önce

Gaziantep 134 81.00

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Eldarado 40 dakika önce

Abe sizin sisteminize sizede yapacak sincabınıza da alın torpili elamanları fakir fukara da orada burda hambalık yapsın sisteminize

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İlker 39 dakika önce

75 puan Mersin Tarsus

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Emine 34 dakika önce

Tek bi ile mi başvuru yapma hakkımız var ?
Admin: Evet sadece bir il için başvuru yapabiliyorsunuz.

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Çiğdem 33 dakika önce

74.5 1160 Ünye

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Mutlu 23 dakika önce

Kpss 74 Gaziantep

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