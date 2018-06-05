Başvurular Sürüyor! İcra Katibi Alımı için Kimler Başvurabilir? (Mezuniyet, KPSS , Yaş Şartı ve Daha Fazlası)

Adalet Bakanlığı'nın 1344 sözleşmeli icra katibi alımı için başvuru süreci 21 Mayıs 2018 tarihinde başlamıştı. Bakanlığın resmi internet siteleri ve çeşitli basın kuruluşları vasıtasıyla yayımlanan duyuruda alıma dair "Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınav birimi olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 1344 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır." ifadelerine yer verilmiş, başvuru şartları aşağıdaki gibi açıklanmıştı.

Başvurular sınavların gerçekleştirileceği yerin Adalet komisyonlarına ya da sınav evrakının ilgili sınav birimine gönderilmesi için herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılacak. Başvuru için gerekli belgeler ve sınav başvuru sürecine dair bilgi başvuru kılavuzunda şu şekilde yer almıştı :

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