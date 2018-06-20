Başvurular Başladı! Ziraat Bankası 235 Personel Alıyor!

Ziraat Bankası'nın personel alımı için başvuru süreci başladı. Ziraat Bankası'nın kariyer sayfasından geçtiğimiz günlerde yapılan resmi bilgilendirmede bankanın çeşitli iştirakleri için 235 uzman alımı yapacağı, başvuru sürecinin 20-21 Haziran (Pozisyonlara Göre Değişiyor) ile 6 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacağı bildirilmişti.

Ziraat Bankası'nın İstanbul şubelerine 100, Ziraat Katılım'ın çeşitli şehirlerdeki şubelerine 95 , Ziraat Teknoloji'ye 40 uzman yardımcısı alınacak. Başvuruda bulunacak adayların Kamu haklarından mahrum olmaması, askerlikle ilgili şartları yerine getirmesi, devamlı görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorununun olmaması, Üniversitelerin 4 yıllık mezun olması (Bknz. Özel Şartlar : Resmi internet sitesi) , 1988 ve sonrası doğumlu olması (1 Ocak 1988) gerekiyor. Başvuru sürecine dair detaylı bilgilendirme Bankanın resmi kariyer sayfasından öğrenilebilir.

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