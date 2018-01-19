Başvuru Yapmayanlar Dikkat ! TİKA Memur Alımında Son Gün! (Mezuniyet ve Diğer Şartlar)

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın giriş sınavı sonuçlarıyla gerçekleştireceği TİKA Uzman Yardımcısı alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. 8 Ocak 2018 tarihinde başlayan TİKA personel alımı başvuruları bugün mesai bitimi itibariyle sona erecek.

TİKA'dan yapılan duyuruda İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat , İşletme, Kamu Yönetimi , Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İletişim Fakültelerinin Tüm bölümlerinden mezun adayların başvuru yapabileceği sınav için başvuru genel şartlarıysa şu şekilde açıklanmıştı :

1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

4) Son başvuru tarihi itibariyle ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan (A) grubu kadrolar için Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS): a) Birinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak, b) İkinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

c) Üçüncü grupta yer alanlar için bölümlere göre aşağıdaki puan türlerinden en az 75 puan almış olmak,

d) Dördüncü grupta yer alanlar için KPSS P-4 puan türünden en az 75 puan almış olmak, e) Beşinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

5) 2016-2017 yılına ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (YDS) İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

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