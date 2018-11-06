Başkasının Yerine KPSS'ye Girdiler, Tutuklandılar!

4 Kasım 2018 tarihinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen KPSS Önlisans sınavına başka adayların yerine girdiği tespit edilen 13 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Şanlıurfa'da, para karşılığında başkalarının yerine Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye girdikleri ileri sürülen ve gözaltına alınan kişiler ile ilgili son dakika gelişmeleri haber ajanslarına düştü.

PARA KARŞILIĞINDA BAŞKASININ YERİNE KPSS'YE GİRDİLER

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 4 Kasım 2018 tarihinde KPSS Ön Lisans sınavına para karşılığında başka kişilerin yerine girdiği tespit edilen ve 'sınav Jokeri' olarak isimlerindirilen 13 kişinin yakalandığı, gözaltı işlemlerinden sonra şüphelilerin adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı belirtildi.

Mahkeme tarafından t utuklama kararı verilen kişiler ceza evine gönderildiler.

KÜTAHYA'DA DA KPSS JOKER OLAYI YAŞANDI

Kütahya'da, başkasının yerine Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren ve 'joker' diye tabir edilen 3 üniversite öğrencisi ile bu kişileri organize ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, KPSS'ye giren ancak başarısız olan bazı kişilerin yerine 'joker' diye tabir edilen şahısların sınavlara girmesini sağlayan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, para karşılığı 'joker' oldukları ileri sürülen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri G.B. (19), H.K.G. ve H.K.A. ile bu kişileri organize ettikleri tespit edilen A.B. ve M.Ç. yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda sahte evraklar ele geçirildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldular.

Kaynaklar; HaberTürk - Sabah Gazetesi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA