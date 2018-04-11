Bartın İl Özel İdaresi Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2018 Sözleşmeli Personel Alım ilanı için başvurular sona eriyor. Mühendis ve Mimar alımı için geçtiğimiz haftalarda İl Özel İdaresinden "- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36' ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır.Giriş Sınavı; sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır" şeklinde duyurulan alımlar için başvurular sona eriyor. Başvuruda bulunacak adayların özel şartların yanı sıra aşağıdaki başvuru genel şartlarına uyması gerekiyor :

Başvurular nasıl yapılacak ? Bartın İl Özel İdaresi başvuru süreciyle ilgili aşağıdaki bilgilendirmeyi yaptı :

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