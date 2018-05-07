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Bakan Soylu'dan Yeni Polis ve Jandarma Alımı Hakkında Açıklama (Belirsizlik Sürüyor)

Yeni dönem polis ve jandarma personeli alımı için İçişleri bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklama geldi. Ancak Bakan Soylu, yaptığı açıklamada net bir bilgiye yer vermedi.

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Bakan Soylu'dan Yeni Polis ve Jandarma Alımı Hakkında Açıklama (Belirsizlik Sürüyor)

Yeni dönem polis ve jandarma personeli alımı için İçişleri bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklama geldi. Ancak Bakan Soylu, yaptığı açıklamada net bir bilgiye yer vermedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:59
Bakan Soylu'dan Yeni Polis ve Jandarma Alımı Hakkında Açıklama (Belirsizlik Sürüyor)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz gün katıldığı bir programda yaptığı açıklamada yine yeni polis ve Jandarma alımına değindi.

Daha önce yaptığı açıklamada polis ve jandarma personeli alımlarının yapılacağını söyleyen ve bunun için rakam veren Bakan Soylu, yeni açıklamasında rakam vermedi ama alımların yapılacağını yineledi.

ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nisan ayı sonunda katıldığı bir programda yeni polis ve jandarma uzman erbaş alımları ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onlar bugüne kadar sabrettiler ama şimdi zamanıdır. Bir 10 bin polis alımına daha çıktık, oradan da göndereceğiz, eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Oradan da göndereceğiz.Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde 12 artış var. Burada özellikle ilçe jandarma komutanlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize söylüyorum. Benim için önemli olan rakam, mala karşı suçların düşmesi, aydınlatılan olayların oranlarının artması. Bunu yaptığımız zamandan itibaren vatandaşımızın, hem sizlere hem de devlete olan güveni artacaktır. Kafasını yastığa vurduğu zaman vatandaş, 'polisim, jandarmam, bekçim yanı başımda' diyecek ve bu konuda rahat bir uyku çekebilecek. Bizim yapmamız gereken bu."

YENİ AÇIKLAMA

Bakan Soylu, yaptığı yeni açıklamada ise bugüne kadar binlerce polis ve jandarma'nın OHAL kapsamında yayımlanan KHK'larla ihraç edildiğini, ihraçlar nedeniyle ciddi açıklar olduğunu söyledi. Polis ve jandarmada tecrübenin çok önemli bir özellik olduğunu söyleyen Bakan Soylu, yapılan yeni alımlarda, göreve başlayan polis ve jandarmaların üst düzey bir performans ortaya koyduğunu söyledi. Bakan güvenlik açıklarının kapatılması, ülke genelinde huzurun tam sağlanması için yeni polis ve jandarma alımlarının yapılacağını da sözlerine ekledi. Ancak Bakan Soylu, yeni alımların ne zaman  olacağını, PÖH alımının olup olmayacağını ve diğer detayları aktarmadı.

ADAYLARIN BEKLENTİSİ

İlan bekleyen on binlerce aday, yeni polis alımlarının PÖH olarak yapılmasını, başvuru şartlarında bazı esnetilmeler yapılması ve askerlik şartsız uzman erbaş alımlarının bir an önce yapılmasını istiyor. Öte yandan adaylar, personel alım tarihlerinin bir an önce aççıklanmasını istiyor.

SİZ DE AŞAĞIDA BULUNAN YORUM KISMINDAN TALEP VE DÜŞÜNCELERİNİZİ YAZABİLİR, DİĞER ADAYLARLA BİLGİ ALIŞ VERİŞİ YAPABİLİRSİNİZ.

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Son Güncelleme: 07.05.2018 16:02
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SEZER 7 saat önce

Sayın bakanim ve sayin devlet büyüklerim polis alımının PÖH olarak lise mezunu ve kpss şartı olmadan istiyoruz bizler bu yolda canımizı vermeye seve seve hazırız.

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Samet özkan 7 saat önce

Alımlar pöh olarak ve lisans ön lisans kaldırıp lise düzeyinde alım yaparlarsa çok memnun oluruz

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Elif 7 saat önce

Lisans polis alimi yaş şartı esnetilsin lütfen yastan dolayi basvuramiyoruz . Böylece daha fazla başvuru olacağına eminim .

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Vatandaş 7 saat önce

Sayın bakanım madem polis açığı var kıdemli emniyet bekcilerine polis olma hakkı verilsin daha iyi deyilmi adamlar yıllarca mesleğin içerisinde herşeyi biliyorlar benim çok tanıdığım bekçiler var valla polis gibi ifade Alıyorlar ekiplerde olaylara müdahale ediyor lar her yerde görev yapıyorlar birde vatandaş bekciye çok yakınlık duyuyor güveniyor

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Sayın SOYLU 7 saat önce

Kadın bekçi alımı ne zaman olacak secimden once mi acep

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Hazar 7 saat önce

Köy Korucusu alınsın lutfen

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Ahmet 7 saat önce

JÖH ALIMI YAPILICAK MI

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Mağdur 7 saat önce

Kpss lisans puani 55 olmali

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