Bakan Soylu'dan Yeni Polis ve Jandarma Alımı Hakkında Açıklama (Belirsizlik Sürüyor)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz gün katıldığı bir programda yaptığı açıklamada yine yeni polis ve Jandarma alımına değindi.

Daha önce yaptığı açıklamada polis ve jandarma personeli alımlarının yapılacağını söyleyen ve bunun için rakam veren Bakan Soylu, yeni açıklamasında rakam vermedi ama alımların yapılacağını yineledi.

ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nisan ayı sonunda katıldığı bir programda yeni polis ve jandarma uzman erbaş alımları ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onlar bugüne kadar sabrettiler ama şimdi zamanıdır. Bir 10 bin polis alımına daha çıktık, oradan da göndereceğiz, eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Oradan da göndereceğiz.Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde 12 artış var. Burada özellikle ilçe jandarma komutanlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize söylüyorum. Benim için önemli olan rakam, mala karşı suçların düşmesi, aydınlatılan olayların oranlarının artması. Bunu yaptığımız zamandan itibaren vatandaşımızın, hem sizlere hem de devlete olan güveni artacaktır. Kafasını yastığa vurduğu zaman vatandaş, 'polisim, jandarmam, bekçim yanı başımda' diyecek ve bu konuda rahat bir uyku çekebilecek. Bizim yapmamız gereken bu."

YENİ AÇIKLAMA

Bakan Soylu, yaptığı yeni açıklamada ise bugüne kadar binlerce polis ve jandarma'nın OHAL kapsamında yayımlanan KHK'larla ihraç edildiğini, ihraçlar nedeniyle ciddi açıklar olduğunu söyledi. Polis ve jandarmada tecrübenin çok önemli bir özellik olduğunu söyleyen Bakan Soylu, yapılan yeni alımlarda, göreve başlayan polis ve jandarmaların üst düzey bir performans ortaya koyduğunu söyledi. Bakan güvenlik açıklarının kapatılması, ülke genelinde huzurun tam sağlanması için yeni polis ve jandarma alımlarının yapılacağını da sözlerine ekledi. Ancak Bakan Soylu, yeni alımların ne zaman olacağını, PÖH alımının olup olmayacağını ve diğer detayları aktarmadı.

ADAYLARIN BEKLENTİSİ

İlan bekleyen on binlerce aday, yeni polis alımlarının PÖH olarak yapılmasını, başvuru şartlarında bazı esnetilmeler yapılması ve askerlik şartsız uzman erbaş alımlarının bir an önce yapılmasını istiyor. Öte yandan adaylar, personel alım tarihlerinin bir an önce aççıklanmasını istiyor.

