Bakan Soylu'dan Yeni Polis, Jandarma, Bekçi ve Korucu Alımı Açıklaması

Anadolu ajansı'nın editör masasına onuk olan İçileri Bakanı Süleyman Soylu, yeni dönem jandarma ve polis alımlarına değindi.
Editör masasında seçim, güvenlik, siyasi tartışmalar ve terör operasyonları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne personel alımına da değindi.
JANDARMA PERSONELİ ALIMI
Bakan Soylu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasını yineledi ve Jandarmaya her yıl 25 bin yeni personel alımı yapacaklarını duyurdu. Bakan Soylu bu alımın her yıl devam edeceğini söyledi.
BEKÇİ ALIMI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şimdi 7 bin adet bekçi alımı için ilana çıktıklarını, yakın zamanda 10 bin bekçi alımı daha yapascaklarını söyledi.
KORUCU ALIMI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 5 bin yeni güvenlik korucusu alımı yapacaklarını duyurdu.
POLİS ALIMI
Bakan Soylu yeni dönem polis alımına da değindi. Bakan POMEM, PAEM ve PMYO olarak yıl sonuna kadar 16500 adet polis alımı yapacaklarını duyurdu.
ADAYLARIN TALEPLERİ
Peki sizce alımlar nasıl olmalı? Başvuru şartlarında nasıl bir değişikliğe gidilmeli? Personel alımı hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından yaabilirsiniz.
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Pöh sınıfı içinde alım yapılsın bekliyen onlarca kişi varken üniverste okumuş die ayrıcalık taninmasin
Pöh istiyoruz Pöh umutla heyecanla bekliyoruz duyun artık sesimizi gençlerede iş imkanı verin
Ön lisans kpss (taban puan 70) ile neredeyse 3-4 defa pomem alımı yapıldı ve önümüzdeki ön lisans kpss sınavının da Kasım ayında yapılması planlanıyor. Bence ilk pomem alımında lisans düzeyindekiler ile aynı taban puandan (60) alım yapılması kanaatindeyim. Zaten kontenjan olarak 8000-2000 gibi bir avantaj sağlanıyor. Lütfen imza kampanyası başlatın. Ön lisans 60 puan olsun.
23. Dönem pomem alımlarında kpss puanı esnetilsin ve 60 olsun önceki her iki alımda da mağdur olduk lütfen bu alımda sesimizi duyun ve başvuru şartlarında esneme yapın
Jandarma Asayiş alımı seçimden önce yapılsın
Yaş şartında 40 yaş şartı konmalı
jandarma ilkokul mezunu alımı da yapsın
Gardaş lise mezunu alınsın ben başka birşey istemiyorum