Bakan Soylu'dan Yeni Polis, Jandarma, Bekçi ve Korucu Alımı Açıklaması

Anadolu ajansı'nın editör masasına onuk olan İçileri Bakanı Süleyman Soylu, yeni dönem jandarma ve polis alımlarına değindi.

Editör masasında seçim, güvenlik, siyasi tartışmalar ve terör operasyonları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne personel alımına da değindi.

JANDARMA PERSONELİ ALIMI

Bakan Soylu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasını yineledi ve Jandarmaya her yıl 25 bin yeni personel alımı yapacaklarını duyurdu. Bakan Soylu bu alımın her yıl devam edeceğini söyledi.

BEKÇİ ALIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şimdi 7 bin adet bekçi alımı için ilana çıktıklarını, yakın zamanda 10 bin bekçi alımı daha yapascaklarını söyledi.

KORUCU ALIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 5 bin yeni güvenlik korucusu alımı yapacaklarını duyurdu.

POLİS ALIMI

Bakan Soylu yeni dönem polis alımına da değindi. Bakan POMEM, PAEM ve PMYO olarak yıl sonuna kadar 16500 adet polis alımı yapacaklarını duyurdu.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Peki sizce alımlar nasıl olmalı? Başvuru şartlarında nasıl bir değişikliğe gidilmeli? Personel alımı hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından yaabilirsiniz.

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