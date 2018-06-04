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Bakan Soylu'dan Yeni Polis, Jandarma, Bekçi ve Korucu Alımı Açıklaması

İçişleri bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir programda yaptığı açıklamada yeni dönem bekçi, polis, jandarma ve korucu alımına değindi ve bu konular hakkında önemli bilgiler verdi.

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Bakan Soylu'dan Yeni Polis, Jandarma, Bekçi ve Korucu Alımı Açıklaması

İçişleri bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir programda yaptığı açıklamada yeni dönem bekçi, polis, jandarma ve korucu alımına değindi ve bu konular hakkında önemli bilgiler verdi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:08
Bakan Soylu'dan Yeni Polis, Jandarma, Bekçi ve Korucu Alımı Açıklaması

Anadolu ajansı'nın editör masasına onuk olan İçileri Bakanı Süleyman Soylu, yeni dönem jandarma ve polis alımlarına değindi.

Editör masasında seçim, güvenlik, siyasi tartışmalar ve terör operasyonları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne personel alımına da değindi. 

JANDARMA PERSONELİ ALIMI

Bakan Soylu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasını yineledi ve Jandarmaya her yıl 25 bin yeni personel alımı yapacaklarını duyurdu. Bakan Soylu bu alımın her yıl devam edeceğini söyledi.

BEKÇİ ALIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şimdi 7 bin adet bekçi alımı için ilana çıktıklarını, yakın zamanda 10 bin bekçi alımı daha yapascaklarını söyledi.

KORUCU ALIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 5 bin yeni güvenlik korucusu alımı yapacaklarını duyurdu.

POLİS ALIMI

Bakan Soylu yeni dönem polis alımına da değindi. Bakan POMEM, PAEM ve PMYO olarak yıl sonuna kadar 16500 adet polis alımı yapacaklarını duyurdu.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Peki sizce alımlar nasıl olmalı? Başvuru şartlarında nasıl bir değişikliğe gidilmeli? Personel alımı hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından yaabilirsiniz.

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Yorumlar
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İsmail 2 saat önce

Pöh sınıfı içinde alım yapılsın bekliyen onlarca kişi varken üniverste okumuş die ayrıcalık taninmasin

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serkan 2 saat önce

Pöh istiyoruz Pöh umutla heyecanla bekliyoruz duyun artık sesimizi gençlerede iş imkanı verin

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Murat ARKU 2 saat önce

Ön lisans kpss (taban puan 70) ile neredeyse 3-4 defa pomem alımı yapıldı ve önümüzdeki ön lisans kpss sınavının da Kasım ayında yapılması planlanıyor. Bence ilk pomem alımında lisans düzeyindekiler ile aynı taban puandan (60) alım yapılması kanaatindeyim. Zaten kontenjan olarak 8000-2000 gibi bir avantaj sağlanıyor. Lütfen imza kampanyası başlatın. Ön lisans 60 puan olsun.

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ali 58 dakika önce

23. Dönem pomem alımlarında kpss puanı esnetilsin ve 60 olsun önceki her iki alımda da mağdur olduk lütfen bu alımda sesimizi duyun ve başvuru şartlarında esneme yapın

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Murat 2 saat önce

Jandarma Asayiş alımı seçimden önce yapılsın

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Hakan can 2 saat önce

Yaş şartında 40 yaş şartı konmalı

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İsmail 2 saat önce

jandarma ilkokul mezunu alımı da yapsın

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Murat durmaz 2 saat önce

Gardaş lise mezunu alınsın ben başka birşey istemiyorum

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