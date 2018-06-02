Bakan Soylu: 25-30 Bin Jandarma Personeli Alınacak (Uzman Erbaş-JÖH-Astsubay-Subay)

Habertürk canlı yayınına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu ve merak edilen soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de bir siyaset modeli kurduğuna, bu siyaset modelini de iyi anlamak gerektiğine işaret eden Soylu, Erdoğan'ın bulunduğu noktaların tecrübe, soğukkanlılık, iyi analiz, geçmiş olaylarla kıyaslama isteyeceğini belirten Bakan Soylu Jandarma olacak binlerce genci ilgilendiren açıklamalarda da bulundu.

"16 yıl bir siyasi partiyi iktidarda tutmak mucizedir." diyen Soylu, "Temiz bırakacaksınız, dönüştüreceksiniz, sürekli yenileyeceksiniz, sürekli moral vereceksiniz, bir de çalıştıklarınız kenara çekildiğinde onların da konsantrasyonu bozulmayacak, onları da aynı çerçeve içerisinde tutabileceksiniz. Bu kolay bir iş değil. Bu kolay olmayan iş şu anda başarılıyor. Bugün bütün bunları yaparken de sürekli başka fikirlere, başka düşüncelere sahip olan insanları da meselenin içine katacaksınız. AK Parti bu zenginliği yaşatıyor." diye konuştu.

Herkesin beklentisini karşılamanın mümkün olamayacağını söyleyen Soylu, "Herkesi beklentisiyle karşılayabilmek mümkün değildir. AK Parti'ye herkesin beklentisini karşılayabilecek bir siyasi parti olarak bakmak yanlıştır zaten. Yaklaşık 6 yıldır AK Parti'nin içerisindeyim. AK Parti'yi sadece bir beklenti karşılama modeli olarak görmek ve böyle değerlendirmek yanlış olur. Burada AK Parti kendini, Türkiye'ye, dünden bugüne, bugünden yarına adayan ve programize eden bir siyasi partidir." ifadelerini kullandı.

JANDARMA PERSONELİ ALIMI

"Jandarma teşkilatına kadro açılacak mı?" sorusuna ise Bakan Soylu şu şekilde evap verdi:

"2021 yılına kadar jandarmayı profesyonel hale getireceğiz. Her yıl 25-30 bin civarında talebimize ve ihtiyacımıza göre jandarma alacağız. Jandarma içerisinde hani şu anda 'yükümlü' dediğimiz askere gidenler var ya bunlar kalmayacaklar. Jandarma tamamen polis gibi profesyonel bir teşkilat hale gelecek.

Bir şey daha söyleyeyim; biz koruculardan jandarma yapıyoruz. Şu anda yaklaşık bin 700 tanesini yaptık, 2 bin 500'ü hazırladık, 5 bin korucuyu uzman çavuş yapıyoruz ve onlara subaylık yolu açıyoruz. Alandaki tecrübesini ve özellikle bir avantajı daha var tabii, sürekli Doğu ve Güneydoğu'da duracak."

Bakan Soylu, 15 Temmuz sürecinde atanamayan polislerin durumuyla ilgili soru üzerine, bu konuda yeniden bir bakış geliştirildiğini, bu konunun üzerinde çalışıldığını vurguladı. Soylu, "Burada 15 Temmuz öncesi de sonrası da oldu. Bizi bağışlasınlar. Polislik çok önemli bir meslek ve bir güvenlik teşkilatı mensubu, burada tespit ve tercihleri yaparken çok dikkatli olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Bu meseleye lütfen böyle baksınlar. İstirham ediyorum. Çok ince eleyip sık dokuyoruz. Şu popülizmi yapmayayım; 'bakıyoruz, ediyoruz.' Baktık biz buna, ne yapalım diye baktık. Eğer haksızlık yaptığımız varsa da bu hakkı onlara kullandırmak için gayret sarf ettik aslında. Ama en nihayetinde polisliğin dışında başka bir meslek de var, o mesleği yapabilirsiniz."

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

Bakan Soylu'nun açıklamasında belirttiği 25-30 bin sayısı Jandarma uzman erbaş, JÖH, astsubay ve subayı kapsamaktadır. Siz de aşağıdaki yorum kısmından hangi kadroya personel alımı istediğinizi yazabilir, talep ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

JANDARMA UZMAN-ASTSUBAY VE SUBAY ALIM İLANI YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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