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Bakan Müjdeyi Verdi: EGM'ye 17000 Kişi Alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında EGM personel alımı bekleyen adayları sevindiren müjdeyi verdi. Bakan soylu 17 bin personel alımı yapılacağını söyledi.

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Bakan Müjdeyi Verdi: EGM'ye 17000 Kişi Alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında EGM personel alımı bekleyen adayları sevindiren müjdeyi verdi. Bakan soylu 17 bin personel alımı yapılacağını söyledi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 14:53
Bakan Müjdeyi Verdi: EGM'ye 17000 Kişi Alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir son dakika açıklaması geldi.

Türk olis Teşkilatının kuruluş yıldönümü vesilesi ile düzenlenen programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, on binlerce adayın beklediği bekçi alımı hakkında bir müjdeyi paylaştı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl yapılan bekçi alımlarında mülakatları ve eğitimleri bitiren adaylaırn göreve başladığı belirtildi.

Bakan Soylu daha önce yapılan alımlara ek olarak 7 binlik bekçi kadrosunun daha ihdas edildiği ve buna ek olarak EGM'ye 10 bin bekçi alımı için kadro ihdas edildiği belirtildi.

Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü 17000 bekçi alımı yapacak. Bakan Soylu alımlar için hazırlıkların başladığını söyledi.

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Son Güncelleme: 09.04.2018 15:04
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Yucel 3 saat önce

Ya pöh alın pöh 17 bin bekçi nedir ya bu sayıda pöh alinsa ya..

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İsimsizler 3 saat önce

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