Bakan Müjdeyi Az Önce Verdi: Personel Alımı Seçimden Önce Yapılacak

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı kamu personeli alımı için müjdeli haber az önce geldi.
Gazeteci Murat Polat, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada seçim nedeniyle 18 bin sağlık atamasının Haziran ayında seçimden önce yapılacağını söylemişti. Bu açıklamaya ek olarak Murat Polat bugün sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Paylaştığı videoda atama bekleyen sağlıkçıların Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile yaptığı görüşmeye yer veren Murat Polat, müjdeli haberi verdi.
Videoya baktığımızda bakan Demircan, personel alımıda son durumu adaylara açıklıyor.
Ahmet Demircan yaptığı açıklamada kadro dağılımlarının belli olduğunu, Maliye Bakanlığından da personel alımı için iznin çıktığını söylüyor. Bakan'ın bu açıklaması atama bekleyen sağlıkçılar taraından büyük mutlulukla karşılandı.
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KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA
olacaksa hepsi seçimden önce olsun bir bakanlık seçimden önce alıyor diğerleri seyrediyor bu nasıl iş nasıl adalet
InsAllah saglik kurumlari isletme mezunlari bu sefer unutulmaz beklemekten cok yoruldum umitsizlige kapilmak istemiyorum sayin bakanimiz insAllah bizleri unutmaz
Biz 2 yıllık sosyal hizmetleri de arasınlar 4 yıllık sağlık atamasına girmiş bizleri de görün lütfen artık mağduruz okuduğumuz bölümden atama hiç yok denecek kadar az yaptı o da sadece 1 yil
işçi alımı ne zaman olacak oda olsun yeter artık
Umarız eczane teknikerlerine de yıllardır verilmeyen hakkı verirsiniz. 10bin mezuna 23 lük kadro adil değil, adil olmalarını da bekleyemezsiniz !
Biz çevre sağlıkçıları unutmasınlar bizden de atama yapılsın en az 300 kişi alınsa ne güzel olur
En az 10 bin lisans hemşire alınmalı bir hemşire kaç kişinin yaptığı işi yapabiliyor ama bi hemşirenin yaptığını kimse yapamıyor ayrıca lise mezunu hemşirelerin alımı olmamalı kaçıncı yüzyıldayız
InşaAllah artık radyoloji teknikerlerinden de fazla alırlar bizim yerimize başka sağlık çalışanları çalışıyorlar