Bakan Müjdeyi Az Önce Verdi: Personel Alımı Seçimden Önce Yapılacak

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı kamu personeli alımı için müjdeli haber az önce geldi.

Gazeteci Murat Polat, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada seçim nedeniyle 18 bin sağlık atamasının Haziran ayında seçimden önce yapılacağını söylemişti. Bu açıklamaya ek olarak Murat Polat bugün sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Paylaştığı videoda atama bekleyen sağlıkçıların Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile yaptığı görüşmeye yer veren Murat Polat, müjdeli haberi verdi.

Videoya baktığımızda bakan Demircan, personel alımıda son durumu adaylara açıklıyor.

Ahmet Demircan yaptığı açıklamada kadro dağılımlarının belli olduğunu, Maliye Bakanlığından da personel alımı için iznin çıktığını söylüyor. Bakan'ın bu açıklaması atama bekleyen sağlıkçılar taraından büyük mutlulukla karşılandı.

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