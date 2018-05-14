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Bakan Lise, Önlisans, Lisans Mezunu 14 Bin 700 Polis Alımı Olacak Dedi-İşte Alım Tarihleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son açıklamasında POMEM, PAEM ve PMYO'lara toplamda 14 bin 700 polis alımı yapılacağını bildirdi. Peki alımlar ne zaman olacak?

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Bakan Lise, Önlisans, Lisans Mezunu 14 Bin 700 Polis Alımı Olacak Dedi-İşte Alım Tarihleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son açıklamasında POMEM, PAEM ve PMYO'lara toplamda 14 bin 700 polis alımı yapılacağını bildirdi. Peki alımlar ne zaman olacak?

14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:50
Bakan Lise, Önlisans, Lisans Mezunu 14 Bin 700 Polis Alımı Olacak Dedi-İşte Alım Tarihleri

Bakan Soylu: 14 bin 700 polis alımı yapılacak.

PAEM 3. Dönem Amirlik Eğitimi Mezuniyet Törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis alımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Süleyman Soylu, POMEM, PAEM ve PMYO'lara polis memuru ve komiser yardımcısı olarak yetiştirmek üzere öğrenci alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Soylu polis alımı hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Alım sınavı süreci hala devam etmektedir. Eğitimleri 2018 Temmuz ayında başlayıp, kasım ayında tamamlanacaktır. 23. dönem PAEM'lerde eğitim görmek üzere üniversite mezunu 10 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için ise 2018 Temmuz ayında ilana çıkılacaktır. Eğitimlere Eylül ayında başlanacak ve Aralık ayında bu eğitim süreci de tamamlanacaktır. Yani 13 bin şimdi aldık, 10 bin alıyoruz, 10 daha alacağız. 33 bin arkadaşımızla birlikte polisimiz büyük bir güç ve kuvvet kazanacaktır. Bugün 3. döneminin mezuniyet töreninde bulunduğumuz PAEM'de 4. dönem için de sivil üniversite mezunu 2 bin 200 komiser adayı öğrenci adayı daha alınacaktır. Bunların eğitimine de Ekim ayında başlanacak ve 2019 yılı Eylül ayında eğitimleri tamamlanacaktır. 2018-2020 arasında Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek üzere lise mezunu toplam 2 bin 500 öğrenci alımı için de ilana çıkılacaktır."

PMYO 2500 POLİS ALIMI

Polis Meslek Yüksek Okullarına polis memuru olarak yetiştirilmek üzere 2500 kadın erkek polis alımı olacak. Lise mezunu adayların başvurabileceği alımda TYT puanı dikkate alınacak. Alımlarla ilgili duyuru önümüzdeki günlerde gelecek. Mülakatlar ise YKS sonrası yapılacak. 

PAEM 2200 KOMİSER YARDIMCISI ALIMI

PAEM'lerde komiser yardımcısı olarak yetiştirmek üzere 2200 lisans mezunu aday alınacak KPSS 70 şartı ile yapılacak alım için ilanın Haziran ayında yayımlanması bekleniyor.

POMEM 10 BİN POLİS ALIMI

23. dönem POMEM kapsamında Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin önlisans ve lisans mezunu aday alınacak. Lisans mezunları için 60, önlisans mezunları için ise 70 KPSS şartı ile yapılacak alım için ilan Temmuz sonunda yayımlanacak. 

ADAYLARIN TALEPLERİ

Polis olmak isteyen adyalar polis memuru ve komiser yardımcısı alımlarının yanı sıra Polis Özel Harekat alımı da yapılmasını istiyor. Ancak PÖH alımları hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelir gelmez Kpsscafe olarak sizlerle paylaşacağız.

Siz de aşağıdaki yorum kısmından polis alımı hakkındaki taleplerinizi ve değişmesini istediğiniz başvuru şartlarını yazabilir, diğer polis adayları ile bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Bakan Açıkladı: Lise Mezunu 2500 Kadın-Erkek Polis Alımı Yapılacak
Bakan Açıkladı: Lise Mezunu 2500 Kadın-Erkek Polis Alımı Yapılacak
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Polis AlımıPmyoPomemPaemSüleyman SoyluKPSSPöh Alımı
Yorumlar
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Ahmet 9 dakika önce

Yaş şartı değiştirmediler mi

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Zeynep 7 dakika önce

Meslek içi kom. Yrd alimi ne zaman olacak

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admin 6 dakika önce @Zeynep

Meslek içi alım için de en geç 1-2 aya duyuru gelecek. Sınav için çalışmayı hızlandırın. Az kaldı

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Ebru 5 dakika önce

Ne önlisans mezunları için neden 70 bari 65 olsunduyun sesimizi

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Serkan 5 dakika önce

Lisan s kpss 70 cok fazla artk kaldırın su 70 barajı

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emel 2 dakika önce

boy şartı kalksın artık lütfen ya duyun sesimizi

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