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Bakan Kadro Dağılımı ve Memur Alımı İçin Tarih Verdi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan Haziran atamaları hakkında son dakika açıklaması geldi. Bakan Demircan yaptığı açıklamada kadro dağılımlarının ne zaman yayımlanacağını ve tercihlerin ne zaman alınacağını duyurdu.

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Bakan Kadro Dağılımı ve Memur Alımı İçin Tarih Verdi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan Haziran atamaları hakkında son dakika açıklaması geldi. Bakan Demircan yaptığı açıklamada kadro dağılımlarının ne zaman yayımlanacağını ve tercihlerin ne zaman alınacağını duyurdu.

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:06
Bakan Kadro Dağılımı ve Memur Alımı İçin Tarih Verdi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan son dakika açıklaması geldi.

Partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin önemli bilgilere yer veren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bu ayın sonunda bakanlık olarak duyurumuzu yapıp, haziranın ilk haftasanda da alımlara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

HASTANELERDEKİ EKSİKLİKLER

Bir çok ilde kurulan şehir hastaneleri ve diğer hastanelerdeki sağlık personeli eksikliğine dikkat çeken Bakan Demircan, bu alımlarla hastanelerin personel açığını kapatılmaya çalışılacağını belirtti.

BAKANLIĞA PERSONEL ALIMI İÇİN 55 BİN KADRO İHDAS EDİLMİŞTİ

2018 yılı içerisinde Maliye Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığına 55 bin kadro aldığını, bu kadronun 9 binini geçtiğimiz ayda ilan edildiğini ve alımların gerçekleştiğinin altını çizen Bakan Demircan, "Önümüzdeki Haziran'ın ilk haftasında yani seçim öncesi alımlara başlayacağız. Diğer kadrolar için de seçim sonrası ilana çıkacağız" şeklinde konuştu.

Demircan alımlarla ilgili, 18 bin personesin içerisinde en çok ebe, hemşire  ön lisans, tekniker ve teknisyen gibi sağlık branşlarından elemanların alınacağını sözlerine ekledi.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Atama bekleyen sağlıkçılar da aşağıdaki yorumdan atama beklediği bölümleri belirtti.

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Harun 3 saat önce

Hastane öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin vazgeçilmezi ve UMKE’nin yapı taşı olan PARAMEDİK Haziranda 5 bin atama bekliyor

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Meltem 3 saat önce

Diyaliz teknikeri alin ne olur ve artik su sertifikasyon isini iptal edin elin hemsiresi geliyo bi miktar parayla sertifikayi emek vermeden aliyor adalet mi bu herkes kendi alaninda calissin lutfen sesimizi duyun!

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Sedat 3 saat önce

ECZANE TEKNIKERLERI OLARAK MAĞDUR DURUMDAYIZ LÜTFEN BİZE 500 KADRO VERİLSİN

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Tıbbi sekreter 3 saat önce

En az 2000 alım bekliyoruz Mağduryetimiz giderilsin

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Atanamayan ATT 3 saat önce

Acil tıp teknisyenleri aldığı yüksek puanlarla atama bekliyor

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Mağdur Fizyoterapist 3 saat önce

Fizyoterapistler işsiz.9000 alımda sadece 43 fizyoterapist alındı.Perişanız artık duyun sesimizi.Hemşirelik ve ebelik hariç tüm lisansiyerler mağdur.

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Mesut kalaycı 3 saat önce

Ase kadro verilsin lütfen hastanede çalışan arkadaşlarımızla aynı işi yapıyoruz özlük hakkımız yok

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Ortaögretim Hemsire 3 saat önce

Allah rızası için ya teknisyen tekniker nedir?.Hemsire alın her işi fiilen biz yapiyoruz zaten!!

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