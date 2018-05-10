Bakan Kadro Dağılımı ve Memur Alımı İçin Tarih Verdi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan son dakika açıklaması geldi.

Partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin önemli bilgilere yer veren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bu ayın sonunda bakanlık olarak duyurumuzu yapıp, haziranın ilk haftasanda da alımlara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

HASTANELERDEKİ EKSİKLİKLER

Bir çok ilde kurulan şehir hastaneleri ve diğer hastanelerdeki sağlık personeli eksikliğine dikkat çeken Bakan Demircan, bu alımlarla hastanelerin personel açığını kapatılmaya çalışılacağını belirtti.

BAKANLIĞA PERSONEL ALIMI İÇİN 55 BİN KADRO İHDAS EDİLMİŞTİ

2018 yılı içerisinde Maliye Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığına 55 bin kadro aldığını, bu kadronun 9 binini geçtiğimiz ayda ilan edildiğini ve alımların gerçekleştiğinin altını çizen Bakan Demircan, "Önümüzdeki Haziran'ın ilk haftasında yani seçim öncesi alımlara başlayacağız. Diğer kadrolar için de seçim sonrası ilana çıkacağız" şeklinde konuştu.

Demircan alımlarla ilgili, 18 bin personesin içerisinde en çok ebe, hemşire ön lisans, tekniker ve teknisyen gibi sağlık branşlarından elemanların alınacağını sözlerine ekledi.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Atama bekleyen sağlıkçılar da aşağıdaki yorumdan atama beklediği bölümleri belirtti.

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