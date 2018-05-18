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Bakan Gül Açıkladı: 2018'de 25 Bin Kamu Personeli Alımı Yapılacak (En Az Lise)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı son dakika açıklamasında Bakanlığa personel alımına değindi ve Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 bin 611 adet personel alımı yapılacağını söyledi. Bu açıklamasının ardından Bakan Gül ilave 10 bin daha kontenjan aldıklarını söyledi.

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Bakan Gül Açıkladı: 2018'de 25 Bin Kamu Personeli Alımı Yapılacak (En Az Lise)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı son dakika açıklamasında Bakanlığa personel alımına değindi ve Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 bin 611 adet personel alımı yapılacağını söyledi. Bu açıklamasının ardından Bakan Gül ilave 10 bin daha kontenjan aldıklarını söyledi.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:47
Bakan Gül Açıkladı: 2018'de 25 Bin Kamu Personeli Alımı Yapılacak (En Az Lise)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den son dakika açıklaması geldi.

Bakan Gül yaptığı açıklamada kamu personeli alım ilanını bekleyen adayları sevindirdi. 

Bakan Gül'ün açıklamaları şu şekilde;

"Adli teşkilatımızı, gerek fiziki altyapı, gerek alternatif çözüm yolları geliştirerek işleyişini daha da güçlendirecek adımlar atarken bir yandan da yeni istihdam imkanları sağlıyoruz.

Gençlerimize güzel bir haber vermek istiyorum: Yakın dönemde duyurusunu yaptığımız yeni personel alımı için ilanlarımız yayınlandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 bin 611 personel istihdam edeceğiz."

25 BİN PERSONEL ALACAĞIZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, açıklamasının devamında ise, "Daha önce 15 bin olarak duyurduğumuz istihdam planını da 10 bin ilave ile güncelleyerek toplam 25 bin yardımcı personel alımı için gerekli çalışmaları başlattık. Yılın ilk 4 ayında alınan 6 bin 546 yardımcı personelimiz ile bu yıl 30 bini aşkın gencimizi istihdam edeceğiz" dedi

Personel alımı hakkındaki taleplerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

İlan yayımlandığı anda bildirim almak için;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.05.2018 11:11
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Yorumlar
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Genç 1 saat önce

Seçim öncesi yatırım. Hani nerde ilan ? Alım var diyerek milleti heycanlandırıyorlar. İlan haberini göremedim Adalet bakanlığı sitesinde. Anca laf. Oy moy yok bunlara.

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Cağdaş 1 saat önce

Peki nereden basvurabilecegiz ve nasıl

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Emre 1 saat önce

Elektrik Teknikeri

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Furkan altaş 1 saat önce

Ekpss şartı ile engelli personel de alınması iyi olur

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Kemal 1 saat önce

Artık sadece gülüyorum. Önlisans mezunu olarak açıklanan hic bir acıklanan ilana basvuramıyorum ya yaşa takılıyoruz ya kpss 70 barajına puanım(69.822) yada mezun olunan bölümden alım yok bölümüm d.gaz sıhhı tesisat ısıtma sistemleri teknolojisi. Bölümun adına bak ama şöförlüge bile başvuramiyoruz.

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S. 1 saat önce

Aynen ilan nerde yaa nasıl basvuracagimizi da yazsaydiniz iyi olurdu

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Ökkeş 1 saat önce

Şartlar nedir ?

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Kemal 1 saat önce

Doğalgaz teknikeri. Hic alım yapılmadı.

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