Bakan Gül Açıkladı: 2018'de 25 Bin Kamu Personeli Alımı Yapılacak (En Az Lise)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den son dakika açıklaması geldi.

Bakan Gül yaptığı açıklamada kamu personeli alım ilanını bekleyen adayları sevindirdi.

Bakan Gül'ün açıklamaları şu şekilde;

"Adli teşkilatımızı, gerek fiziki altyapı, gerek alternatif çözüm yolları geliştirerek işleyişini daha da güçlendirecek adımlar atarken bir yandan da yeni istihdam imkanları sağlıyoruz.

Gençlerimize güzel bir haber vermek istiyorum: Yakın dönemde duyurusunu yaptığımız yeni personel alımı için ilanlarımız yayınlandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 bin 611 personel istihdam edeceğiz."

25 BİN PERSONEL ALACAĞIZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, açıklamasının devamında ise, "Daha önce 15 bin olarak duyurduğumuz istihdam planını da 10 bin ilave ile güncelleyerek toplam 25 bin yardımcı personel alımı için gerekli çalışmaları başlattık. Yılın ilk 4 ayında alınan 6 bin 546 yardımcı personelimiz ile bu yıl 30 bini aşkın gencimizi istihdam edeceğiz" dedi

Personel alımı hakkındaki taleplerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

İlan yayımlandığı anda bildirim almak için;

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