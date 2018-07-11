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Bakan Göreve Başlar Başlamaz Duyurdu: 3 Bin Yeni Personel Alınacak

ASDEP personeli alımı için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nir açıklama yaptı. Önceki gün görevi devralan Selçuk, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yaptı.

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Bakan Göreve Başlar Başlamaz Duyurdu: 3 Bin Yeni Personel Alınacak

ASDEP personeli alımı için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nir açıklama yaptı. Önceki gün görevi devralan Selçuk, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yaptı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 16:32
Bakan Göreve Başlar Başlamaz Duyurdu: 3 Bin Yeni Personel Alınacak

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk göreve başladı.

Eski adıyla Aile ve sosyal Politikalar bakanlığı görevine başlayan Zümrüt Selçuk, ilk açıklamasında ASDEP personeli alımına değindi ve kadın istihdamını arttıracaklarını söyledi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi paylaşım yapan Bakan Selçuk, 3 bin ASDEP personeli alımına değindi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni kabinenin iki kadın bakanından biri olarak görevi önceki gün eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'dan devraldı. Selçuk, göreve gelir gelmez kadın ve aile mesajı vererek önümüzdeki dönemde kadın istihdamına değer vereceğini ifade etti. Twitter hesabından paylaşımlar yapan Bakan, en kısa sürede 3 bin ASDEP'li personelin istihdamınının yapılacağını açıkladı.

'Mutlak yoksulluğu tamamen yok etmeye kararlıyız.' diyen Selçuk' Sosyal politikalarda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Türkiye son 10 yılda yoksulluğu en fazla azaltan ülke oldu. Çok daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız.' dedi.

Selçuk, Türkiye'nin son 12 yılda yaklaşık 8 milyon insanına iş imkanı sunduğunu, Avrupa'da son 12 yılda iş bulan insandan daha fazlasını Türkiye'nin vatandaşlarına sağladığını ifade etti. Kadın istihdamına önem veren bir hükümet olacağının vurgusunu da yaptı.

3 BİN PERSONELE İSTİHDAM SÖZÜ

3 bin personele şimdiden istihdam sözü veren Bakan Selçuk şunları yazdı: Bakanımız Fatma Betül Hanım, 2018 yılında 3 bin Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelini istihdam etmeyi planladıklarını bildirmiş. En kısa sürede 3 bin ASDEP'li personelin istihdamını gerçekleştireceğiz.

İşte Bakan'ın o paylaşımları..

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Gülten 1 gün önce

Alımlar 2018 kpss puanıyla alınır umarım ,hem bu kadar bekleyip bir de eski puan la alımlar olursa büyük haksızlık olur.

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Selvi 1 gün önce

Parodi Hesap !

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Suat 24 saat önce

Tycp kapsaminda özel guvenlik personellerine sureklilik verilmesi haktir verilmedi isten cikarildik bizi bunsene yine alin

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murat 23 saat önce

Alımlar olsun sosyal hizmetler ve sosyoloji mezunu boştayız alım bekliyoruz

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Selma 23 saat önce

Yaş sınırı olmaz inşAllah

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Berrin 23 saat önce

Sosyal hizmet önlisans mezuniyet alımı. da olsun

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Fatma 22 saat önce

Yaş sınırı istemiyoruz ikincisi onlisanslilarda alınsın artık alinmayacaksa bu bölümü kapatın lutfen

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Fatma 22 saat önce

Insanları oyalmayin artık is umudu beklerkenbu seferde yaş ilerliyo ve yine ise alinamiyoruz

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