Bakan Bugün Açıkladı! 2 Bin 500 Engelli Memur Ataması için Tarih Netleşiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2 bin 500 engelli memur atamasının yılın son çeyreğinde gerçekleşeceğini söyledi. İŞKUR ve Koç Holding tarafından hayata geçirilecek, "Engellerin Ötesinde Bir Hayat İçin Geleceğe Hazırlıyoruz" projesi çerçevesinde düzenlenen protokol imza törenine katılan Bakan Sarıeroğlu, engelli vatandaşların kamu ve özel sektördeki istihdamına yönelik atılacak adımları anlattı.

2018 yılında Milli İstihdam Seferberliğinin ikinci fazzının hayata geçirildiğini bu kapsamda istihdamda yükseliş ivmesinin sürdüğünü söyleyen Bakan Sarıeroğlu, engelli kamu personeli atamaları ve engelli vatandaşların özel sektörde istihdamına yönelik de açıklamalarda bulundu.

Bakan Sarıeroğlu, "Bu ivmeyi 2018'de hayata geçirmiş olduğumuz yeni istihdam paketimizle birlikte ikinci fazını başlattığımız Milli İstihdam Seferberliği çalışmalarımızda daha da iyi bir seviyeye getirmeyi planlıyoruz. Bu bağlamda Meclis'ten geçti, Resmi Gazete'de de yayınlandı, çok güçlü teşviklerimiz var. Bizim birinci gündem maddemiz şu anda istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması. Bu bağlamda kadınlar, gençler ve engellilerle ilgili özel politikaları devreye soktuk. Bunun etkisiyle büyüme performansımızdaki pozitif durumu, önümüzdeki dönemlerde de dengeli, kapsayıcı şekilde sürdürme konusunda etkin, kararlı politikalarımızı devam ettireceğiz. Büyüme performansımızın istihdam dostu olduğunun da yansıması olarak değerlendireceğimiz TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarımız dün açıklandı. Yaklaşık 1 milyon 210 bin kişiye bir istihdam artışımız var şubat ayı verilerine göre. Bu rakamın marttan itibaren daha da iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz. İşsizlik oranlarımızda 2 puanlık bir düşüş. Kadın istihdamı anlamında güçlü bir artışımız var. Kadın istihdamında 493 bin kişilik bir artış gerçekleşmiş durumda. Bu bağlamda çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de güçlü şekilde sürdüreceğiz.

2002'de 1 senede 25 bin kişinin işe girişine aracılık eden İŞKUR, bugün 1 yılda, 1 milyon 57 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık eder hale geldi. 2002'de engellilerin kamuda istihdamı yaklaşık 5 bin 500 kadarken, bugün 10 kat daha artmış ve 55 bin kişiye ulaşmış durumda. Geçtiğimiz aylarda 2 bin 500 kişilik bir engelli ataması daha gerçekleştirdik. Yılın son çeyreğinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin atamasını yapacağız. Bu bağlamda yenilikçi bakış açılarımızla, politikalarımızla onlara kendilerini iyi hissettirecek ortamları oluşturarak, çalışma hayatında önlerine çıkacak engelleri kaldırarak, fiziki imkanların engelli kardeşlerimizin şartlarına uygun hale getirmeyle alakalı desteklerimizi de güçlü şekilde devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

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