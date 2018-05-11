Bakan Az Önce Açıkladı: Mülakatsız 18 Bin Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanı Demircan yaptığı son dakika açıklamasında personel alımına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Demircan yaptığı açıklamada şu ifadelri kullandı:
"Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek. Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. Onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız."
"27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı. Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek. Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. Onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız."
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Anestezı teknıkerlıgınde en az 1000 kadro lütfenn
Lise mezunu hemşirelik ten çok az alım var . Atama istiyoruz lütfen .
Engelli alacakmi
ATT olarak 1000 atama istiyorum
ne tarz alimlar var temizlikci alimi varmi
ODYOMETRİ 500 ATAMA!!! Herkes kendi işini yapsın, her işi ehline yaptırın artık..
Saglik işçisi derken arkdslr yani kamu işçisi mi taseron yerine gelen sistemimi kastediyor
Uğur kardeşim sanırım sağlık işçisi güvenlik temizlik otomasyan falan