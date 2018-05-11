Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Az Önce Açıkladı: Mülakatsız 18 Bin Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yaptığı son dakika açıklamasında 18 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.

banner396

Bakan Az Önce Açıkladı: Mülakatsız 18 Bin Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yaptığı son dakika açıklamasında 18 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.

11 Mayıs 2018 Cuma 20:48
Bakan Az Önce Açıkladı: Mülakatsız 18 Bin Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanı Demircan yaptığı son dakika açıklamasında personel alımına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Demircan yaptığı açıklamada şu ifadelri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek. Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. Onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız."

"27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı. Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek. Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. Onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız."

Kadro taleplerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Sağlık Bakanlığı İki Yeni Personel Alım İlanı Yayımladı
Sağlık Bakanlığı İki Yeni Personel Alım İlanı Yayımladı
Bakan Kadro Dağılımı ve Memur Alımı İçin Tarih Verdi
Bakan Kadro Dağılımı ve Memur Alımı İçin Tarih Verdi
Mülakatsız 18 Bin Kamu Personeli Ataması İle İlgili Yeni Açıklama (Haziran 2018)
Mülakatsız 18 Bin Kamu Personeli Ataması İle İlgili Yeni Açıklama (Haziran 2018)
Son Güncelleme: 11.05.2018 22:01
Anahtar Kelimeler:
Ahmet DemircanSağlık Personeli Alımı 2018Kamu Personeli AlımıMemur AlımıSağlık Personeli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yusuf 1 saat önce

Anestezı teknıkerlıgınde en az 1000 kadro lütfenn

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bir hemşire 1 saat önce

Lise mezunu hemşirelik ten çok az alım var . Atama istiyoruz lütfen .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin kaya 1 saat önce

Engelli alacakmi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ülkünur 1 saat önce

ATT olarak 1000 atama istiyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ugur 1 saat önce

ne tarz alimlar var temizlikci alimi varmi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Odyocu 1 saat önce

ODYOMETRİ 500 ATAMA!!! Herkes kendi işini yapsın, her işi ehline yaptırın artık..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emre 60 dakika önce

Saglik işçisi derken arkdslr yani kamu işçisi mi taseron yerine gelen sistemimi kastediyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emre 56 dakika önce

Uğur kardeşim sanırım sağlık işçisi güvenlik temizlik otomasyan falan

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
İŞKUR Aracılığıyla 19 Bin Sağlık İşçisi Alımı İçin Bakan Tarih Verdi
İŞKUR Aracılığıyla 19 Bin Sağlık İşçisi Alımı İçin Bakan Tarih Verdi
DPB'den KPSS 1. Yerleştirme Duyurusu! Kadro Bildirim Süresi Uzatıldı
DPB'den KPSS 1. Yerleştirme Duyurusu! Kadro Bildirim Süresi Uzatıldı
Flaş: 2018 PÖH Alımını Bekleyen Adayları Üzen Gelişme !
Flaş: 2018 PÖH Alımını Bekleyen Adayları Üzen Gelişme !

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim