Bakan Açıkladı: Lise Mezunu 2500 Kadın-Erkek Polis Alımı Yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında PMYO polis alımı sayısını açıkladı.

Polis Akademisi İlk Derece Amirlik 3.Dönem Mezuniyet Törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis alımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu POMEM ve PAEM polis alımlarına değinirken PMYO'lara bu yıl yapılacak polis alımı sayısını açıkladı. Bakan yaptığı açıklamada bu yıl Polis Meslek Yüksek Okullarına toplamda 2500 polis memuru alımı yapılacağını söyledi. Alınacak bu öğrencilerin 2020 'de polis memuru olarak mezun olacağını söyleyen Bakan Soylu, polis alımlarının yapıldığını ve alımların devam edeceğini söyledi.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI

EĞİTİM ŞARTI

PMYO polis alımı lise mezunu adaylar arasından yapılmaktadır.

YAŞ ŞARTI

PMYO yaş şartı ise şu şekilde; Adayların 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

BOY-KİLO ŞARTI

Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. Erkeklerde en az 167 cm, bayanlarda 162 cm olacak ve beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)

TYT'ye GİRME ŞARTI VAR

Adayların üniversiteye giriş sınavının ilki olan TYT'ye girmesi ve bu testten baraj puanı aşması gerekir. Ancak adayların TYT'den en az alması gereken puan henüz açıklanmadı. Açıklamanın, önümüzdeki günlerde yayımlanacak PMYO başvuru kılavuzunda duyurulması bekleniyor.

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