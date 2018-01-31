Bakan Açıkladı: 2018 Yılının İlk Memur Alım İlanı O Tarihte Yayımlanacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Bakanlığa personel alımının ne zaman olacağı kamuoyuna duyuruldu.

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı 2018 yılı personel alımı ile ilgili bir açıklama yapan Bakan Demircan, 55 bin personel alımının yıl sonuna kadar yapılacağını söylemişti. Bakan açıklamasında kadro dağılımı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya devam edeceğiz, personel sayımızı da artırmak istiyoruz. 27 bin ebe hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. Her sene yaklaşık 9 bin civarında hekim kadroya dahil oluyor. Ediyor 36 bin. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için, bu alımı yapmadık. 2017'den 2018'e aktarılan bir 10 bin işçi çalışan alacağız. Ayrıca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız."

En Son 12500 Personel Alınmıştı

Atama bekleyen sağlıkçılar için yaklaşık 7 aydır bir alım ilanı yayımlanmadı. Bu duruma sosyal medya ve forum sayfaları üzerinden tepki gösteren sağlıkçılar, alımların bir an önce yapılmasını istiyor. Bakan Demircan ise bugün yaptığı açıklamada alımların ne zaman olacağını söyledi.

Ne Zaman Alım Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 2018 yılının ilk alımını Nisan ayında yapacak. Bakan Demircan yapılacak alımda Doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli alımı yapılacağını söyledi. İlanın Nisan'ın ilk haftasında yayımlanması bekleniyor.

Hangi Kadrolar Atama Bekliyor?

Doktor, hemişire ve ebe kadrolarının yanı sıra aşağıdaki bölümlerden mezun olan adaylar da kendilerine yeterli sayıda kadro ayrılmasını istiyor.

“Radyoloji Tekniker ve Teknisyenleri, Acil Tıp Tekniker ve Teknisyenleri, Anestezi Teknikerleri ve Teknisyenleri, Ameliyathane Teknikerleri, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri, Tıbbi Sekreterler, Fizik Tedavi Teknikerleri, Diyetisyenler, Hasta Bakım Teknikerleri, Diyaliz Teknikerleri, Odyometri Teknikerleri, Elektronörofizyoloji Teknikerleri, Radyoterapi Teknikerleri, Röntgen Teknikerleri, Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü Teknikerleri, Yaşlı Bakım Teknikerleri, Çevre Sağlığı Teknisyen ve Teknikerleri, Eczane Teknikerleri, Diş Protez Teknikerleri, Patoloji Teknikerleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri, Çocuk Gelişimciler, Hidroterapi Teknikerleri, Ortopedi Teknisyenleri, Optisyenler, Biyologlar, Psikologlar, Sağlık Fizikçileri, Dil Konuşma Terapistleri, Fizyoterapistler, Ergoterapistler"

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