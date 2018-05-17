Az Önce Duyuruldu! BOTAŞ En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü 71 kişilik personel alım duyurusu yayımladı.

BOTAŞ'ın personel alımıyla ilgili Devlet Personel Başkanlığı'nca yapılan duyuruda ilanlara İŞKUR üzerinden erişim sağlanabileceği, yine İŞKUR resmi internet sitesi vasıtasıyla başvuru yapılabileceği belirtilirken, başvuru işlemlerinin 23 Mayıs 2018 tarihinde başlayacağı bildirildi.

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Endüstri Meslek Lisesi ve Lisans mezunları için yayımlanan ilanda aranan özel şartlar aşağıdaki gibi olacak:

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