Az Önce Duyuruldu! 319 Sözleşmeli Personel Alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'nca yapılan duyuruda üniversiteye 319 personel alımı yapılacağı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruda "Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde belirtilen unvanlarda ve belirtilen niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır. İlan metni, Genel Şartlar ve İstenilen belgeler belirtilen web adresinde yayınlanacaktır. İsteklilerin; İlanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan örnek başvuru dilekçesi, İş Talep Formu ve istenilen belgelerle birlikte Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ( Hastane) Müdürlüğü personel işleri birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verilirken, alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru özel şartları aşağıdaki gibi oldu:

a) Genel Şartlar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

4) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve gece nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

5) Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSS (P93), Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. 60 ve üzeri puana sahip olmak gerekmektedir.

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

7) Kazanan adaylara Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

8) Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

9) Her aday yalnızca 1 (bir ) kadroya başvuru yapabilecektir.

Başvurular Akdeniz Üniversitesi Personel Dairesine şahsen yapılacak. Başvuru sırasında istenen belgeler şu şekilde:

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