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Atama Bekleyen Yüz Binlerce Kişiyi Sevindiren Açıklama Geldi

Atama bekleyen yüz binlerce kişiyi sevindiren açıklama az önce geldi. Gazeteci Murat Polat yaptığı açıklamada Haziran atamalarında Tekniker ve Teknisyen atamalarının çoğunlukta olacağını dile getirdi.

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Atama Bekleyen Yüz Binlerce Kişiyi Sevindiren Açıklama Geldi

Atama bekleyen yüz binlerce kişiyi sevindiren açıklama az önce geldi. Gazeteci Murat Polat yaptığı açıklamada Haziran atamalarında Tekniker ve Teknisyen atamalarının çoğunlukta olacağını dile getirdi.

08 Mayıs 2018 Salı 13:53
Atama Bekleyen Yüz Binlerce Kişiyi Sevindiren Açıklama Geldi

18 bin kamu personeli alımı hakkında yeni açıklama geldi.

Yüz binlerce memur adayının büyük bir merak ve heyecanla beklediği Haziran ayı Sağlık Atamaları hakkında yeni bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı ahmet Demircan'a yakın olan ve Sağlık Bakanlığı personel alımlarını sürekli olarak gündeme getiren Gazeteci Murat Polat, Haziran atamaları hakkında yeni bir bilgiyi atama bekleyen sağlıkçılarla paylaştı.

Murat Polat, Twitter adresi üzerinden yaptığı son paylaşımında personel alımı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile grup toplantısında konuştum Haziran ayında 18 bin hemşire ve tekniker ataması yapacak.çoğunluk teknisyen ve tekniker alınacak dedi."

ÖNCEKİ AÇIKLAMA

Murat Polat, geçtiğimiz gün de Bakan Demircan'ın atama bekleyen sağlıkçılarla yaptığı ayak üstü konuşmanın videosunu çekmiş ve hesabından paylaşmıştı.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Siz de aşağıda bulunan yorum sayfasından personel alımı hakkındaki düşüncelerinizi,  atama beklediğiniz bölümleri yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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Nur 27 dakika önce

Biraz da A grubu icin atamalar yapin

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Husamettin demirtas 27 dakika önce

Haziranda nuhasebe atama olacakmi

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ATT 21 dakika önce

10 bin Acil TıP Teknisyeni ataması istiyoruz ...lisedekiBölümlerde Kapatıldı Nolacağız Biz Taş mı kemirelim lise attler nolcak Paramediklere eğitimi Bizler veriyoruz adamlar ataniyoo Attler beklesin Kaliteyi boylemi sağliyosunuz Bugün 100 bin ATT var atanamayan Her ailede ortalama 5 kişi 500 bin oy eder sanmayinki bu aileler sizlerelden memnun da size oy verir Kim Haklarimizi savunursa oylarimiz o lidere havali laflarla karnimiz tok

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Cebrail umut60 19 dakika önce

Lise mezunu hemşire atama lütfen sayıyı arttırın sayın bakanımmm.

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ATT 13 dakika önce

Atanamayan 100 bin ATT var bu en az 500bin oy eder gelin bide sağliğin diğer hemşire anestezi röntgen vs..yi sayin bu adamlar boşami okudu ne verdiniz bu insanlara ki aileleri yakinlari sizlere ne versin bugün atanamayan 450 bin sağlikçı nerdeyse 2.5 milyon oy ediyoo ey devlet yoneticileri bu memleketin öğretmenden başka dertleri de var birazda biz gulelim bıktik üniversite bolumlerimizi gasp eden diğer alanlardan bıktık özel hastanelere torpilsiz girememekten bıktık KPSS den yuksek puanlar alip atanamamaktan bıktık sizlerin umursamamazliklarindan bu seçim çok şey değişecek emin olun

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Ortaögretim Hemsire 10 dakika önce

100 bin küsür hemsireyiz bizi alın ya teknikerin işinide yaparız yeterki bizleri alınn

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