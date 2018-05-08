Atama Bekleyen Yüz Binlerce Kişiyi Sevindiren Açıklama Geldi

18 bin kamu personeli alımı hakkında yeni açıklama geldi.

Yüz binlerce memur adayının büyük bir merak ve heyecanla beklediği Haziran ayı Sağlık Atamaları hakkında yeni bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı ahmet Demircan'a yakın olan ve Sağlık Bakanlığı personel alımlarını sürekli olarak gündeme getiren Gazeteci Murat Polat, Haziran atamaları hakkında yeni bir bilgiyi atama bekleyen sağlıkçılarla paylaştı.

Murat Polat, Twitter adresi üzerinden yaptığı son paylaşımında personel alımı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile grup toplantısında konuştum Haziran ayında 18 bin hemşire ve tekniker ataması yapacak.çoğunluk teknisyen ve tekniker alınacak dedi."

ÖNCEKİ AÇIKLAMA

Murat Polat, geçtiğimiz gün de Bakan Demircan'ın atama bekleyen sağlıkçılarla yaptığı ayak üstü konuşmanın videosunu çekmiş ve hesabından paylaşmıştı.

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Siz de aşağıda bulunan yorum sayfasından personel alımı hakkındaki düşüncelerinizi, atama beklediğiniz bölümleri yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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