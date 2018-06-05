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Atama Bekleyen İİBF'liler Gazete İlanı Yayımladı

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki bölümlerinden mezun olan ve 2017 KPSS A grubu puanı ile atama bekleyen adaylar gazete ilanı yayımladı.

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Atama Bekleyen İİBF'liler Gazete İlanı Yayımladı

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki bölümlerinden mezun olan ve 2017 KPSS A grubu puanı ile atama bekleyen adaylar gazete ilanı yayımladı.

05 Haziran 2018 Salı 12:20
Atama Bekleyen İİBF'liler Gazete İlanı Yayımladı

İktisadi ve İdarei Bilimler Fakültesinden mezun olan memur adayları, harçlıklarından biriktirdiği para ile bir gazee ilanı yayımladı.

Bugün yayımlanan ilanda İİBF mezunları, 2017 KPSS A grubu puanları ile atama beklediklerini ve Maliye Bakanlığının bu konudaki sessizliğine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide sarıeroğlu'ma hitaben yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bu konu hakkındaki düşünce ve taleplerinizi yazabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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IibfIibf AtamaSon Dakika
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Ayse 2 saat önce

Valla helal olsun

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