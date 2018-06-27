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Askeri İşyerlerine 1500 Kadrolu İşçi Alınıyor! 'İlan Güncellendi'

Milli Savunma Bakanlığı'nın 1500 işçi alımıyla ilgili İŞKUR'dan yeni duyuru geldi.

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Askeri İşyerlerine 1500 Kadrolu İşçi Alınıyor! 'İlan Güncellendi'

Milli Savunma Bakanlığı'nın 1500 işçi alımıyla ilgili İŞKUR'dan yeni duyuru geldi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 23:10
Askeri İşyerlerine 1500 Kadrolu İşçi Alınıyor! 'İlan Güncellendi'

Milli Savunma Bakanlığı'nın 1500 işçi alımıyla ilgili İŞKUR'dan yeni duyuru geldi. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanların bazı pozisyonlarında başvuru şartı güncellemesi yapıldığına dair duyuru yayımlayan İŞKUR, ilgili pozisyonlara başvuru yapan adayların bilgilendirildiğini, başvuru yapacak adayların da güncellenen ilanı dikkate alarak başvuru yapması gerektiğini belirtti.

İŞKUR resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi : 

Milli Savunma Bakanlığınca işçi statüsünde 1.500 kişilik personel alımı yapılması için 20.06.2018 tarihinde Kurum Portalımızda ilana çıkılmış ve son başvuru tarihi 29.06.2018 olan 474 ilan Kurum internet sitemizde yayımlanmıştır. Söz konusu ilanların bazılarında Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile görüşülerek güncelleme yapılmıştır. Söz konusu ilanlara başvuru yapan adaylara da gerekli bilgilendirilme yapılmıştır. Bu itibarla ilanlara başvuran ya da başvurmayı düşünen adaylarca değişikliklerin dikkate alınması hususu önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1500 İŞÇİ ALIMIYLA İLGİLİ DETAYLAR WWW.İSKUR.GOV.TR ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİR.

DİĞER PERSONEL ALIMLARINI TAKİP ETMEK, ADAYLARLA BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNARAK SORU SORMAK, ARKADAŞ OLMAK İÇİN TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.06.2018 23:55
Anahtar Kelimeler:
Askeri Işyerleri1500 Kadrolu Işçi
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