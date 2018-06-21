Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ASDEP Personeli Alımı Başvurusunda Değişiklik

Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesine 4 bin ASDEP personeli alımı yapılacak. Yapılacak alım için bir değişiklik bugün yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ASDEP personeli alımı aşamalarında değişiklikler yapıldığına yer verildi.

banner396

ASDEP Personeli Alımı Başvurusunda Değişiklik

Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesine 4 bin ASDEP personeli alımı yapılacak. Yapılacak alım için bir değişiklik bugün yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ASDEP personeli alımı aşamalarında değişiklikler yapıldığına yer verildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 09:08
ASDEP Personeli Alımı Başvurusunda Değişiklik

ASDEP personeli alımında değişiklik yapıldı.

Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanlığına Aile Sosyal Destek Personeli alımında bir değişiklik yapıldı. Bugün yayımlanan karara göre Aile Bakanlığına ASDEP personeli alımında mülakata çağrılacak kişilerde de değişiklik yapıldığına yer verildi.

Yayımlanan kararda daha önce alım yapılacak sayının 5 katı mülakata çağrılırken yeni karara göre alım yapılacak sayının 10 katı kadar adayın mülakata çağrılacağına yer verildi. 

Yapılan değişiklik şu şekilde;

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak aile sosyal destek personeli unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katma kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır."

MEZUNİYET ŞARTI

AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak.

KPSS ŞARTI

ASDEP personeli alımına başvuru yapacak adayların KPSS'den en a 60 alış olması gerekmektedir. 

4 BİN ASDEP PERSONELİ ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesine 4 bin yeni personel alımı yapılacağını söyledi. Erdoğan'ın geçtiğimiz ay yaptığı açıklama şu şekilde;

"Programla, hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olması, sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet sağlanacaktır. Şu ana kadar 3.000 ASDEP personeli istihdam edilmiştir. Önümüzdeki dönemde 4.000 personelin daha istihdam edilmesi, mevzuat altyapısının ve belli bir aşamaya gelinen bilgi işlem altyapısının tamamlanmasıyla Programın ülke çapında etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır."

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKamu Personeli AlımıKPSSAsdepASDEP ALIMIAile Bakanlığı Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Meryem 4 saat önce

Ön lisans sosyal hizmetlere de öncelik verilsin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Üniversiteli 3 saat önce

iş ve meslek danışmanlarından formasyon almış olanlar da başvuru yapabilmelidir.sertifika aldık ve yaklaşık 5 yıldır atama bekliyoruz.bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Boşluk 3 saat önce

Ne zaman olacak bu başvurular arkadaşlar bilgisi olan yazabilir mi lütfen?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Soner 3 saat önce

Lise mezunlarina üniversite mezunlarına alım var bu önlisans mezunları sanki lanetlenmiş hiçbir işe başvuru yapamıyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Büsra 2 saat önce

Çocuk gelişimci?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Serra 1 saat önce

Hukumet daha 4 yillik iibf nezunlarini yerlestiremiyor 4 yillik universite biirmisiz 3 yildir issiziz 2 yilliklara noluyor hukumetimiz heo ogretmen aliyor ya yeter artik ogretmenler 3 ay tatil yapiyor ek ders ucretinden dunya para aliyor hala maasimiz az diye agliyor bu ne ya boyle ogretmenlerin ek dersi kalksin ne bicim ogrenci yetistirdikleri ortada egitim seviyesi yerlerde

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zeynep 1 saat önce

Niçin ÇOCUK Gelişimi yok ? Aile yapıları ve çocuklar ile ilgili bizden daha iyi gözlem yapan başka bir bölüm bulunmazken bizim haricimizde ki tüm bölümlerin olması nasıl bir saçmalık ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fatma 9 dakika önce

Çoçuk gelişimi neden yok birde açıköğretim çoçuk gelişim bölümü açılamacakmış yazıklar olsun emek verenlere yazıklar olsun çoçuk gelişimciler garezinizmi mi var?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Erdoğan : İhtiyaca Göre Alıyoruz,  20 Bin Atama Yapacağız
Erdoğan : İhtiyaca Göre Alıyoruz,  20 Bin Atama Yapacağız
Başvurular Başladı! Ziraat Bankası 235 Personel Alıyor!
Başvurular Başladı! Ziraat Bankası 235 Personel Alıyor!
Melih Gökçek'in Anketi Büyük Tepki Çekti 'Teröristler Kazanır'
Melih Gökçek'in Anketi Büyük Tepki Çekti 'Teröristler Kazanır'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim