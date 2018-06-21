ASDEP Personeli Alımı Başvurusunda Değişiklik

ASDEP personeli alımında değişiklik yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Aile Sosyal Destek Personeli alımında bir değişiklik yapıldı. Bugün yayımlanan karara göre Aile Bakanlığına ASDEP personeli alımında mülakata çağrılacak kişilerde de değişiklik yapıldığına yer verildi.

Yayımlanan kararda daha önce alım yapılacak sayının 5 katı mülakata çağrılırken yeni karara göre alım yapılacak sayının 10 katı kadar adayın mülakata çağrılacağına yer verildi.

Yapılan değişiklik şu şekilde;

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak aile sosyal destek personeli unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katma kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır."

MEZUNİYET ŞARTI

AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak.

KPSS ŞARTI

ASDEP personeli alımına başvuru yapacak adayların KPSS'den en a 60 alış olması gerekmektedir.

4 BİN ASDEP PERSONELİ ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesine 4 bin yeni personel alımı yapılacağını söyledi. Erdoğan'ın geçtiğimiz ay yaptığı açıklama şu şekilde;

"Programla, hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olması, sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet sağlanacaktır. Şu ana kadar 3.000 ASDEP personeli istihdam edilmiştir. Önümüzdeki dönemde 4.000 personelin daha istihdam edilmesi, mevzuat altyapısının ve belli bir aşamaya gelinen bilgi işlem altyapısının tamamlanmasıyla Programın ülke çapında etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır."

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