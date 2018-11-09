Artık Lise Mezunları İçin O Kadrolara KPSS Şartı Aranmayacak!

Kamuya işçi alımı hakkında yürürlükte olan yönetmelikte değişiklik yapılarak Resmi Gazete'de yayımlanddı.Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre işçi alımında önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklik ile artık kamuya işçi alımında lise mezunları arasından KPSS şartı olmadan kamu personeli ve memur alımları yapılacak.

Yapılan değişikliklerde;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki devlet memurluğu kadrolarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı yalnızca önlisans ve lisans düzeyinde yapılacak alımlarda şart olarak istenecek.

Lise veya daha alt mezuniyet şartları aranan kadrolarda artık KPSS puan şartı aranmayacak.

KPSS yerine adaylar talep edilen şartlara göre uygun olan adaylar arasında kuralar ile belirlenecek. Bu durum aynı süreç içerisinde Engelili Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) adayları içinde uygulanacak.

Kura ile alım yapılacak olan kadro sayısı artırılacak, KPSS ile alım yapılan kadro sayısı düşürülecek.

Kura ile alım yapılacak olan kadrolar ise; temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım olarak açıklandı.

Öte yandan işçi alımı süreçler sadece kura ile belli olmayacak.Kura ile açık ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday tespit edilecek ve ve bu dört katı aday alakalı olan kamu kurumu tarafından sözlü sınava yani mülakata tabii tutulacak.

Söz konusu yönetmelik metni şöyle;