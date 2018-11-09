Artık Lise Mezunları İçin O Kadrolara KPSS Şartı Aranmayacak!

Kamuya işçi alımı hakkında yürürlükte olan yönetmelikte değişiklik yapılarak Resmi Gazete'de yayımlanddı.Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre işçi alımında önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklik ile artık kamuya işçi alımında lise mezunları arasından KPSS şartı olmadan kamu personeli ve memur alımları yapılacak.
Yapılan değişikliklerde;
Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki devlet memurluğu kadrolarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı yalnızca önlisans ve lisans düzeyinde yapılacak alımlarda şart olarak istenecek.
Lise veya daha alt mezuniyet şartları aranan kadrolarda artık KPSS puan şartı aranmayacak.
KPSS yerine adaylar talep edilen şartlara göre uygun olan adaylar arasında kuralar ile belirlenecek. Bu durum aynı süreç içerisinde Engelili Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) adayları içinde uygulanacak.
Kura ile alım yapılacak olan kadro sayısı artırılacak, KPSS ile alım yapılan kadro sayısı düşürülecek.
Kura ile alım yapılacak olan kadrolar ise; temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım olarak açıklandı.
Öte yandan işçi alımı süreçler sadece kura ile belli olmayacak.Kura ile açık ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday tespit edilecek ve ve bu dört katı aday alakalı olan kamu kurumu tarafından sözlü sınava yani mülakata tabii tutulacak.
Söz konusu yönetmelik metni şöyle;
Yahu arkadaşım o zaman kpss falan yapmayın madem açıktan kendi adamlarınizi alacaksınız millet sınava para veriyor emek veriyor insanların emeğini umutlarını calıyorsunuz. Nerde vasıfsız ipe sapa gelmez cahil biri var rahat rahat memur oluyor. Üniversite okuyanlar sınavlara giriyor kendini yirtiyor bi yere gelmek için yazık günah değil mi
Madem öyle niye busene KPSS yaptınız iptal edin insanların verdikleri para ve emeklerini nasıl vereceksiniz çok saçma bir durum
madem kaldiracaksiniz onceden belirtin emekler gecen zamanlarin hakini nasil verceksiniz
Bu açıklama tam da kpss sonuçları açiklandiktan sonra yapılıyor. O zaman bizim parami geri verin bi zahmet
emekli et etmez, devlete al yaş sınırı, ne öpmeye ne öptürmeye, alırsın oyumu
Artık bizim atamalar olmayacak mı yani?
bu poh alimlarina da yansir mi ? kpss cafe
Eda o kadar da olacağını sanmıyorum.