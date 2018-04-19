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Art Arda Yayımlandı! Sahil Güvenlik, Cumhuriyet Üniversitesi, OGM Personel Alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, TUBİTAK , Orman Genel Müdürlüğü, Üsküp Belediye Başkanlığı ve Cumhuriyet Üniversitesine personel alınacağına dair duyurular yayımlandı.

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Art Arda Yayımlandı! Sahil Güvenlik, Cumhuriyet Üniversitesi, OGM Personel Alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, TUBİTAK , Orman Genel Müdürlüğü, Üsküp Belediye Başkanlığı ve Cumhuriyet Üniversitesine personel alınacağına dair duyurular yayımlandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 23:53
Art Arda Yayımlandı! Sahil Güvenlik, Cumhuriyet Üniversitesi, OGM Personel Alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, TUBİTAK , Orman Genel Müdürlüğü, Üsküp Belediye Başkanlığına, Cumhuriyet Üniversitesine personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla az önce yayımlanan ilanlarda Cumhuriyet Üniversitesine Hemşire ve Ebe alınacağı , Üsküp Belediye Başkanlığı'na kadrolu pozisyonda 6 inşaat ustası alınacağı, Orman Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli Pilot ve Helikopter Makinisti Alınacağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Terörle Mücadelede Malül sayılmayacak Şekilde Yaralanan işçi alınacağı, TÜBİTAK'a belirli süreli proje personeli alımı yapılacağı bildirildi.

İlgili ilanların başvuru şartları, başvuru tarihleri ve sınavlarla ilgili sürece aşağıdaki başvuru kılavuzları vasıtasıyla erişim sağlayabilirsiniz.

BUGÜN YAYIMLANAN PERSONEL ALIM İLANLARINA TEK TIKLA ERİŞ, ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHLERİNİ İNCELE

TÜBİTAK BİLGEM YTE Belirli Süreli Proje Personeli Alım İlanı için TIKLAYIN

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığına Terörle Mücadelede Malül Sayılmayacak Şekilde Yaralanan 1 İşçi Alınacak ilanı için TIKLAYIN

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot ve Helikopter Makinisti Alım İlanı için TIKLAYIN

Üsküp Belediye Başkanlığı 6 Sürekli İşçi Alım ilanı için TIKLAYIN

Cumhuriyet Üniversitesi 103 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı için TIKLAYIN

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DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

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Son Güncelleme: 19.04.2018 23:54
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