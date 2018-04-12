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Alımlar En Az İlkokul Mezunu ve KPSS'siz Olacak: 17 Bin Bekçi Alımı Ne Zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçi kadrosuna 2018 yılında 17 bin personel alımı yapacak. En az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılacak bekçi alımında KPSS şartı da aranmayacak. Peki alımlar ne zaman?

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Alımlar En Az İlkokul Mezunu ve KPSS'siz Olacak: 17 Bin Bekçi Alımı Ne Zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçi kadrosuna 2018 yılında 17 bin personel alımı yapacak. En az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılacak bekçi alımında KPSS şartı da aranmayacak. Peki alımlar ne zaman?

12 Nisan 2018 Perşembe 15:28
Alımlar En Az İlkokul Mezunu ve KPSS'siz Olacak: 17 Bin Bekçi Alımı Ne Zaman?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün yaptığı EGM bünyesine 17 bin bekçi alımı daha yapılacağını bildirmişti.

Bakan Soylu'nun bu açıklamasının ardından on binlerce aday yeni dönem bekçi alımlarını beklemeye başladı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılacak bekçi alımında ise şu şartlar aranacak:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • İlkokulu bitirmiş olmak,
  • Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
  • Sicil kaydı temiz olması,
  • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
  • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
  • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BAYAN ALIMI OLACAK MI?

Bekçi alımları sadece erkek adaylar arasından yapılmaktadır. Bayan memur adayları, bekçi alımlarına başvuru yapamaz.

ALIMLAR NE ZAMAN OLACAK?

Geçtiğimiz yıl bekçi alımları, yılın ikinci yarısında yapılmıştı. İlk ilanlar Ekim ayında yayımlanmış ve başvurular Kasım ayına kadar devam etmişti. Bu yıl yapılacak bekçi alımları için ise henüz bir açıklama gelmedi. Ancak yine alımların geçen sene olduğu gibi yılın ikinci yarısında yapılması bekleniyor.

Öte yandan birçok İlde ciddi güvenlik eksiği olduğu için alımların erken de yapılması konuşuluyor. Ayrıntılar ve gelişmeler geldikçe Kpsscafe.com.tr olarak sizlerle paylaşacağız. 

Alımlar hakkındaki yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmından yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapın.

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KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Yorumlar
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Vatan 1 saat önce

Şu askerlik şartı kaldırılsa keşke

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Mustafa 1 saat önce

Yaş şartını hala esnetmediler gelde bunlara ülke teslim et ve adalet bekle

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Mesut 1 saat önce

Bu askerlik şartı heryerde karşımıza çıkmalımı ? Kardeşim askere gidemeyeni özel sektörde adam yerine koyup işe almıyolardı devlettede aynı. Askerlik yapmayan bekçilik yapamıyor mu ?

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Burak 1 saat önce

Askerlik şartının kalkmasını istiyorum

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EhliSünnet 55 dakika önce

Yaş 35 olsun adalet olsun bakanım

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Serkan 32 dakika önce

Boya kilo takıntısi var mı acaba?

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Ali 17 dakika önce

Yas sarti 35 olsunnn lutfen sizler sesimizi duyurunnn

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Cihan 15 dakika önce

Yaş şartı 35 olsun

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