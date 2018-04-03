Aile Bakanlığı KPSS'siz 155 Personel Alımı Sonuçları Açıklanmaya Başladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı KPSS şartsız kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklanmaya başladı.

Geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda Koruyucu Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi Kapsamında Aile Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında adayların 1 yıl boyunca çalıştırılacağına yer verildi. Bu kapsamda başvurular Mart ayında alındı ve başvuru sonuçları, ASDEP'ler tarafından açıklanmaya başladı.

BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL ULAŞIRIM?

Başvuru sonuçları, başvurunuzu yaptığınız İlin ASDEP resmi sitesinde duyurulacak. Örnek olarak aşağıda Adıyaman İlinin personel alımı sonuçlarına ilişkin duyurusna yer verdik.

Koruyucu Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi Kapsamında İstihdam Edilecek Personel Hakkında



Geçici koruma statüsüne sahip yabancıların Bakanlığımız tarafından sunulan hizmetlere erişimini arttırmak amacıyla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından istihdam edilmek üzere 19 il 20 Sosyal Hizmet Merkezinde “Koruyucu Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında proje sürecince (31.05.2019 tarihine kadar) çalıştırılmak üzere Psikolog, Vaka Danışmanı, Öğretmen, Çocuk Eğiticisi, Tercüman ve Hizmet Aracısı için başvurular alınmış olup başvuru süresi 19.03.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

İl Müdürlükleri tarafından başvurusu alınan adayların görüşmeleri her bir il için EK 1’de belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

Adaylar başvuru yaptıkları ilin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından belirlenen yerde görüşmeye alınacaktır.

Adaylar görüşmeye kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

Yabancı uyruklu adaylar ise kimlik tespitinde kullanılmak üzere 99 ile başlayan yabancı kimlik kartını yanlarında bulunduracaklardır.

http://adiyaman.aile.gov.tr/data/5ac32580290eac46587ff977/EK 1 - mülakat günleri.pdf



http://adiyaman.aile.gov.tr/data/5ac32580290eac46587ff977/EK 2 - liste.docx

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