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Adım Adım 2018 Lise KPSS Başvurusu-Resimli Gösterim (Anlaşmalı Bankalar, Ücret)

Ortaöğretim mezunu adayların girebileceği KPSS için başvurular bugün başladı. Başvuruların başlaması ile birlikte milyonlarca kişi başvuru adımlarını araştırmaya başladı .Biz de KPSSCAFE olarak KPSS'ye başvuru yapacak adaylar için başvuru adımlarına haberimizde yer verdik.

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Adım Adım 2018 Lise KPSS Başvurusu-Resimli Gösterim (Anlaşmalı Bankalar, Ücret)

Ortaöğretim mezunu adayların girebileceği KPSS için başvurular bugün başladı. Başvuruların başlaması ile birlikte milyonlarca kişi başvuru adımlarını araştırmaya başladı .Biz de KPSSCAFE olarak KPSS'ye başvuru yapacak adaylar için başvuru adımlarına haberimizde yer verdik.

03 Temmuz 2018 Salı 19:40
Adım Adım 2018 Lise KPSS Başvurusu-Resimli Gösterim (Anlaşmalı Bankalar, Ücret)

Ortağretim KPS başvuru kılavuzu bugün yayımlandı.

Başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından memur olmak isteyen lise mezunu adaylar, KPSS başvurusunu nasıl yapacaklarını, başvuru adımlarını ve KPSS başvuru ücretini nasıl yatıracaklarını araştırmaya başladı. Biz de KPSSCAFE olarak ortaöğretim KPSS başvurusu hakkında tüm detaylara haberimizde yer verdik.

ADIM ADIM BAŞVURU

2018 lise KPSS'sine başvurular ilk olarak internet üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adrese gitmesi ve ön başvurusunu bu adres üzerinden yaparak başvuru ücretini anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir.

İşte Başvuru Adımları...

1. İlk olarak aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açın.

ais.osym.gov.tr

2. Bağlantı adresini açtığınızda yukarı ekranla karşılaşacaksınız. Ekranda kırmızı kutucuk içine aldığımız yeri tıklayın. Daha sonra şu ekran karşınıza çıkacak.

3. Açılan sayfada BAŞVURU YAP bağlantısını tıklayın ve açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ile şifrenizi girin.

4. Daha sonra bu ekran karşınıza çıkacak. Bilgilerinizi teker teker kontrol ederek SONRAKİ ADIM butonunu tıklayın ve bu şekilde tüm bilgilerinizi doldurun. 

5. Son olarak Başvurunuzu onaylayın. Yukarıdaki ekran karşınıza çıkacak ve ön başvurunuz bu şekilde tamamlanacak.

BAŞVURU ÜCRETİ

Lise KPSS başvurusu için adaylar ön başvurusunu yaptıktan sonra 60 TL olan ücreti aşağıdaki anlaşmalı bankalara yatıracak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Yorumlar
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Murat Güzel 1 saat önce

Ooo ooo ben kayıt yaptım ücretini bile yatırdım

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nihat 1 saat önce

önlisans ne zaman kpss sınavı

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Suna 36 dakika önce

Memurluk için yaş sınırı nedir ona göre başvuru yapacağım bilen var mı

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