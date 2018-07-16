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Adayların Dikkatine!.. 2018 KPSS Lisans ve Önlisans Sınav Tarihi Ne Zaman!..

Binlerce memur adayının merakla beklediği 2018 KPSS sınavı ne zaman düzenlenecek? ÖSYM tarafından yapılan memurluk sınavı olarak da nitelendirilen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili tüm merak edilenler haberimizin detayında...

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Adayların Dikkatine!.. 2018 KPSS Lisans ve Önlisans Sınav Tarihi Ne Zaman!..

Binlerce memur adayının merakla beklediği 2018 KPSS sınavı ne zaman düzenlenecek? ÖSYM tarafından yapılan memurluk sınavı olarak da nitelendirilen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili tüm merak edilenler haberimizin detayında...

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:11
Adayların Dikkatine!.. 2018 KPSS Lisans ve Önlisans Sınav Tarihi Ne Zaman!..

Memur adayları gözünü 2018 KPSS sınavına çevirdi. Peki binlerce kişinin merakla beklediği KPSS sınavı ne zaman düzenlenecek? ÖSYM konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlandı mı? Sınav başvuru süresini kaçırmak istemeyen memur adayları gözünü şimdiden 2018 KPSS sınavına çevirdi. İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili tüm ayrıntılar

2018 KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulundular.

2018 KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018’de yapılacak sonuçlar Haziran 2018’de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018’de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018’de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak.

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.

Kaynak: ÖSYM

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.07.2018 11:30
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