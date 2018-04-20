Adaylar KPSS Şartsız PTT Personel Alım İlanı Seçimden Önce Yayınlansın İstiyor!

Kamu kurum ve kuruluşları sözleşmeli , kadrolu personel alım ilanlarını bir bir yayınlarken, geçtiğimiz yıl personel alım ilanlarını yayınlayan fakat Danıştay süreciyle sıkıntılı zamanlar geçiren PTT, alımı durdurmuş daha sonra mülakat sürecini geçen 1750 kişiyi KHK 'nın yayımlanmasıyla bünyesine katmıştı. Fakat 2 bin 500 kişilik personel alımı için ilan yayınlayan yine 1750 personel alımında olduğu gibi süreci Danıştay tarafından durdurulan PTT yeni ilan yayımlayacağını söylemesine rağmen aylardır sessizliğini sürdürüyor.

PTT PERSONEL İHTİYACI OLDUĞU HALDE NEDEN ALIM YAPMIYOR?

Şimdi herkesin aklında şu soru işaretleri var , PTT 'nin 2 Bin 500 personel ihtiyacı yok muydu? , Yoksa neden ilana çıktı? , İlan iptal edilip yönetmelik değiştikten sonra tekrar neden ilana çıkılmadı? İhtiyaç nasıl kapatıldı? PTT bu soruların cevabını vermediği sürece PTT haberlerini sürdüreceğiz.