Adaylar KPSS Şartsız PTT Personel Alım İlanı Seçimden Önce Yayınlansın İstiyor!

Kamu kurum ve kuruluşları sözleşmeli , kadrolu personel alım ilanlarını bir bir yayınlarken, geçtiğimiz yıl personel alım ilanlarını yayınlayan fakat Danıştay süreciyle sıkıntılı zamanlar geçiren PTT, alımı durdurmuş daha sonra mülakat sürecini geçen 1750 kişiyi KHK 'nın yayımlanmasıyla bünyesine katmıştı. Fakat 2 bin 500 kişilik personel alımı için ilan yayınlayan yine 1750 personel alımında olduğu gibi süreci Danıştay tarafından durdurulan PTT yeni ilan yayımlayacağını söylemesine rağmen aylardır sessizliğini sürdürüyor.
PTT PERSONEL İHTİYACI OLDUĞU HALDE NEDEN ALIM YAPMIYOR?
Şimdi herkesin aklında şu soru işaretleri var , PTT 'nin 2 Bin 500 personel ihtiyacı yok muydu? , Yoksa neden ilana çıktı? , İlan iptal edilip yönetmelik değiştikten sonra tekrar neden ilana çıkılmadı? İhtiyaç nasıl kapatıldı? PTT bu soruların cevabını vermediği sürece PTT haberlerini sürdüreceğiz.
Şikayet edelim artık bir imza başlatalım bu kadar olmaz
1 yılı geçti yalan da böylelerini görmedim daha şov peşindeler hep başka bir şey degil
Alımlar içerden doldurulmuştur kesin herkese geçmiş olsun olan dayısı olmayanlara oluyor
PTT haberlerini surdurmeye devam edin lütfen. Neden alım yapilmiyorrr
Kendi adamlarını koydular çünkü işe
2500 alim iptal olmasindan nerdeyse 1 sene olucak yeter artik ptt ilan cıkarmasi lazim biran önce bu kadar da olmaz posta hizmetleri mezunu adaylar boşta geziyor o zaman bu bölümü açmiyacaktiniz